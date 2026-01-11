A che ora gli sport invernali oggi: orari 11 gennaio, calendario gare, tv, streaming

Oggi, domenica 11 gennaio, saranno di scena diversi sport invernali: proseguiranno le gare di Coppa del Mondo per lo sci alpino, il bob (valida anche per gli Europei), il biathlon, lo slittino, lo sci freestyle, il salto con gli sci, e la combinata nordica.

La terza ed ultima giornata di gare ad Oberhof, in Germania, sede della quarta tappa della Coppa del Mondo 2025-2026 di biathlon, si aprirà alle ore 11.00 con la staffetta 4×7.5 km maschile, nella quale sarà protagonista anche l’Italia.

A rappresentare i colori azzurri saranno, infatti, nell’ordine, Patrick Braunhofer all’apertura, Didier Bionaz nella seconda frazione, Lukas Hofer nel terzo segmento di gara e Tommaso Giacomel in chiusura. Nel complesso saranno 22 i quartetti al via.

CALENDARIO SPORT INVERNALI OGGI

Domenica 11 gennaio

1.30 Sci freestyle, Coppa del Mondo Val St. Come: dual moguls maschili e femminili – discovery+

9.00 Slittino, Coppa del Mondo Winterberg: doppio femminile – discovery+, 2a manche anche su Eurosport 1 HD, DAZN

9.00 Bob, Coppa del Mondo/Europei St. Moritz: bob a 2 femminile – YouTube IBSF Bobsleigh & Skeleton

9.00 Slittino alpino, Coppa del Mondo Juniores Umhausen: singolo maschile e femminile – Nessuna copertura tv/streaming

10.30 Sci alpino, Coppa del Mondo Adelboden: 1a manche slalom maschile – Rai 2 HD, Rai Play, discovery+, Eurosport 1 HD, DAZN

10.45 Biathlon, IBU Cup Arber: 12.5 km pursuit maschile – Nessuna copertura tv/streaming

10.45 Salto con gli sci, Coppa del Mondo Ljubno: qualificazioni NH HS94 femminile – Nessuna copertura tv/streaming

11.00 Biathlon, Coppa del Mondo Oberhof: staffetta 4×7.5 km maschile – discovery+, Eurosport 2 HD, DAZN

11.00 Slittino, Coppa del Mondo Winterberg: doppio maschile – discovery+

11.30 Combinata nordica, Coppa del Mondo Otepää: Individual Compact HS97 femminile – discovery+

12.00 Sci alpino, Coppa del Mondo Zauchensee: superG femminile – Rai 2 HD dalle 13.00 Rai Sport HD, Rai Play, discovery+, Eurosport 1 HD, DAZN

12.00 Salto con gli sci, Coppa del Mondo Ljubno: NH HS94 femminile – discovery+

12.20 Combinata nordica, Coppa del Mondo Otepää: Individual Compact HS97 maschile – discovery+, Eurosport 2 HD, DAZN

13.00 Bob, Coppa del Mondo/Europei St. Moritz: bob a 4 maschile – YouTube IBSF Bobsleigh & Skeleton

13.30 Sci alpino, Coppa del Mondo Adelboden: 2a manche slalom maschile – Rai Sport HD, Rai Play, discovery+, Eurosport 1 HD, DAZN

13.30 Biathlon, IBU Cup Arber: 10 km pursuit femminile – Nessuna copertura tv/streaming

13.45 Speed skating, Europei Tomaszów Mazowiecki: 3a giornata – discovery+, Rai Play Sport 2

13.50 Slittino, Coppa del Mondo Winterberg: staffetta mista – discovery+

14.30 Biathlon, Coppa del Mondo Oberhof: 10 km pursuit femminile – discovery+, Eurosport 1 HD, DAZN

15.00 Combinata nordica, Coppa del Mondo Otepää: Individual Compact 5 km femminile – discovery+

15.30 Combinata nordica, Coppa del Mondo Otepää: Individual Compact 7.5 km maschile – discovery+, Eurosport 1 HD, DAZN

16.00 Salto con gli sci, Coppa del Mondo Zakopane: LH HS 140 maschile – discovery+, Eurosport 1 HD, DAZN

20.00 Sci freestyle, Coppa del Mondo Lake Placid: aerials maschili e femminili – discovery+