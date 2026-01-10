Coppa del MondoSci AlpinoSport in tvSport Invernali
Startlist superG Zauchensee 2026: orario, tv, programma, streaming, pettorali delle italiane
Domenica 11 gennaio andrà in scena il superG femminile di Zauchensee, prova valida per la Coppa del Mondo di sci alpino: dopo la discesa libera del sabato, si chiude il fine settimana in terra austriaca con una nuova gara all’insegna della velocità, utile per avvicinarsi alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, ormai distanti quattro settimane. Appuntamento alle ore 12.00, condizioni meteo permettendo, visto che neve e vento stanno condizionando il weekend.
Sofia Goggia andrà a caccia di un pronto riscatto dopo il 17mo posto ottenuto nella discesa libera del sabato, anche se la fuoriclasse bergamasca sembra non gradire particolarmente questo tracciato e questo tipo di neve. La statunitense Lindsey Vonn inseguirà la doppietta dopo l’affermazione ottenuta nella velocità pura, ma attenzione anche alle austriache Ariane Radler e Cornelia Huetter.
Elena Curtoni sta crescendo di forma e cercherà il colpaccio, si attendono conferme da Laura Pirovano in questa disciplina dopo gli eccellenti riscontri conseguiti in discesa. La norvegese Kajsa Vickhoff Lie, la neozelandese Alice Robinson, la francese Romane Miradoli, la ceca Ester Ledecka, la svizzera Corinne Suter e la tedesca Emma Aicher proveranno a fare saltare il banco.
Vedremo all’opera anche Roberta Melesi, Asja Zenere, Sara Allemand, Sara Thaler, Nicol Delago, Nadia Delago, Vicky Bernardi. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming, la startlist del superG femminile a Zauchensee, prova valida per la Coppa del Mondo di sci alpino. La gara sarà trasmessa in diretta tv su Rai 2 fino alle ore 13.00 e a seguire su RaiSportHD; in diretta streaming su Rai Play, Eurosport 1, Discovery+, DAZN; garantita la diretta live testuale su OA Sport.
CALENDARIO SUPERG FEMMINILE A ZAUCHENSEE
Domenica 11 gennaio
Ore 12.00 SuperG femminile a Zauchensee – Diretta tv su Rai 2
PROGRAMMA SUPERG ZAUCHENSEE: COME VEDERLA IN TV E STREAMING
Diretta tv: Rai 2 fino alle ore 13.00 e a seguire su RaiSportHD, gratis e in chiaro.
Diretta streaming: Rai Play, gratis; Eurosport 1, Discovery+, DAZN, per gli abbonati.
Diretta Live testuale: OA Sport.
STARTLIST SUPERG FEMMINILE A ZAUCHENSEE
1 507168 AICHER Emma 2003 GER Head
2 299383 MELESI Roberta 1996 ITA Dynastar
3 197641 GAUCHE Laura 1995 FRA Head
4 56125 PUCHNER Mirjam 1992 AUT Atomic
5 206668 WEIDLE-WINKELMANN Kira 1996 GER Rossignol
6 56128 HUETTER Cornelia 1992 AUT Head
7 426257 LIE Kajsa Vickhoff 1998 NOR Head
8 516319 SUTER Corinne 1994 SUI Head
9 56256 RAEDLER Ariane 1995 AUT Head
10 415232 ROBINSON Alice 2001 NZL Salomon
11 298323 GOGGIA Sofia 1992 ITA Atomic
12 537544 VONN Lindsey 1984 USA Head
13 197497 MIRADOLI Romane 1994 FRA Dynastar
14 155763 LEDECKA Ester 1995 CZE Kaestle
15 297910 CURTONI Elena 1991 ITA Head
16 299624 PIROVANO Laura 1997 ITA Head
17 6536213 CASHMAN Keely 1999 USA Head
18 197956 CERUTTI Camille 1998 FRA Atomic
19 565360 STUHEC Ilka 1990 SLO Kaestle
20 516766 BLANC Malorie 2004 SUI Atomic
21 516394 SUTER Jasmina 1995 SUI Stoeckli
22 516248 FLURY Jasmine 1993 SUI Kaestle
23 715171 MUZAFERIJA Elvedina 1999 BIH Atomic
24 516185 HAEHLEN Joana 1992 SUI Atomic
25 516611 SCHMITT Janine 2000 SUI Kaestle
26 56328 ORTLIEB Nina 1996 AUT Head
27 56417 FEST Nadine 1998 AUT Head
28 6535765 MANGAN Tricia 1997 USA Head
29 56174 HAASER Ricarda 1993 AUT Salomon
30 6535455 JOHNSON Breezy 1996 USA Atomic
31 56416 SCHEIB Julia 1998 AUT Rossignol
32 299363 ZENERE Asja 1996 ITA Salomon
33 516753 GROB Stefanie 2004 SUI Rossignol
34 6295356 ALLEMAND Sara 2000 ITA Rossignol
35 25210 MORENO Cande 2000 AND Head
36 56491 SCHOEPF Emily 2000 AUT Atomic
37 485941 PLESHKOVA Julia 1997 AIN Head
38 56610 SPIELBERGER Carmen 2002 AUT Atomic
39 426324 MONSEN Marte 2000 NOR Rossignol
40 6296280 THALER Sara 2004 ITA Rossignol
41 6537025 BOCOCK Mary 2003 USA Rossignol
42 516705 DURRER Delia 2002 SUI Head
43 56217 BRUNNER Stephanie 1994 AUT Head
44 197651 DIREZ Clara 1995 FRA Dynastar
45 299466 DELAGO Nicol 1996 ITA Atomic
46 6535807 CUTLER Haley 1997 USA Atomic
47 206793 DORIGO Fabiana 1998 GER Atomic
48 6537228 MOLLIN Allison 2004 USA Head
49 198411 MEYER Garance 2004 FRA Dynastar
50 299630 DELAGO Nadia 1997 ITA Atomic
51 539536 WILES Jacqueline 1992 USA Rossignol
52 435334 GASIENICA-DANIEL Maryna 1994 POL Atomic
53 6295745 BERNARDI Vicky 2002 ITA Nordica
54 516219 MING-NUFER Priska 1992 SUI Kaestle
55 465098 CAILL Ania Monica 1995 ROU
56 45331 SMALL Greta 1995 AUS Kaestle