LIVE Speed skating, Europei 2026 in DIRETTA: si chiude con le mass start, Di Stefano può stupire nei 1500

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale dell’ultima giornata degli Europei 2026 di speed skating. Sul ghiaccio di Tomaszów Mazowiecki (Polonia) spazio alle distanze che chiuderanno la rassegna continentale con l’Italia che vuole collezionare nuovi podi infondendo morale nel movimento in vista dei Giochi Olimpici di Milano-Cortina. Si partirà alle 13.45 con l’inseguimento a squadre femminile dove non ci sarà l’Italia.

Azzurri protagonisti a partire dalle 14.16 con i 1500 metri maschili in cui Daniele Di Stefano proverà a stupire e ad inserirsi nella lotta al podio. Favoriti il norvegese Peder Kongshaug e gli olandesi Tim Prins e Wesly Dijs. Poco più tardi sarà la volta dei 500 metri maschili con Jeffrey Rosanelli e Davi Bosa a caccia di un risultato a ridosso del podio. Padroni di casa all’assalto delle medaglie con Damian Zurek, Marek Kania e Piotr Michalski. Giornata che verrà chiusa dalla partenza in linea maschile in cui Andrea Giovannini è tra i papabili per una medaglia in compagnia del belga Bart Swings, dell’olandese Bart Hoolwerf e dell’austriaco Gabriel Odor. Per l’Italia al via anche Riccardo Lorello.

Per quel che riguarda le prove femminili, detto dell’assenza azzurra nell’inseguimento a squadre, rivedremo Serena Pergher e Maybritt Vigl nei 1000 metri. Gara in cui ci si attende un testa a testa tra la ceca Nikola Zdrahlova e la danese Sofia Thorup. Anche per le donne l’epilogo della manifestazione sarà caratterizzato dalla mass start. Partenza in linea in cui Francesca Lollobrigida vuole recitare un ruolo da protagonista al pari di Linda Rossi. Attenzione anche alle belghe Sandrine Tas e Fran Vanhoutte ed alle olandesi Kim Talmsa e Sanne In ‘t-Hof.

L’ultima giornata degli Europei 2026 di speed skating inizierà alle 13.45. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE scritta heat per heat dell’evento. Buon divertimento e forza azzurri!