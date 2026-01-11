LIVE Sci alpino, SuperG Zauchensee 2026 in DIRETTA: Sofia Goggia deve reagire

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del SuperG femminile di Zauchensee, valevole per la Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino. Zauchensee ospita il SuperG femminile, valido come 18ª gara della Coppa del Mondo 2025/2026, in un contesto che si annuncia particolarmente significativo sia per la classifica sia per le indicazioni in chiave olimpica. Dopo la discesa sprint di ieri, condizionata da una fitta nevicata e da un tracciato accorciato, il circo bianco torna in pista con una gara che spesso esalta sensibilità, capacità di lettura e gestione del rischio.

Il SuperG arriva in un clima ancora segnato dalle assenze. Oltre ai forfait già noti, all’appello mancherà anche l’austriaca Stephanie Egger, costretta a fermarsi dopo l’infortunio al ginocchio rimediato ieri in discesa. Un’assenza pesante per il pubblico di casa e per una nazionale che a Zauchensee puntava su più carte. Il riferimento tecnico e agonistico resta Lindsey Vonn, protagonista assoluta della discesa di ieri. L’americana ha dominato la gara sprint, imponendosi con autorità su un tracciato ridotto, facendo la differenza soprattutto nella seconda parte e nell’ultimo settore. Il successo numero 84 in carriera, il secondo stagionale in discesa dopo St. Moritz, rafforza ulteriormente la sua candidatura a protagonista anche del SuperG, disciplina nella quale resta una delle interpreti più complete del lotto. Alle sue spalle, nella gara di venerdì, si sono messe in luce la norvegese Kajsa Vickhoff Lie e l’americana Jacqueline Wiles, confermando come il gruppo delle velociste sia oggi estremamente competitivo e variegato. Un contesto che rende il SuperG ancora più imprevedibile, soprattutto su una pista che alterna tratti di grande scorrimento a sezioni più tecniche.

In chiave italiana, l’attenzione è inevitabilmente rivolta a Sofia Goggia. La bergamasca arriva al SuperG con una forte voglia di riscatto dopo il 17° posto in discesa, un risultato che rappresenta una rarità assoluta nella sua carriera: mai, negli ultimi nove anni, era uscita dalla top 15 in questa specialità. Una prova opaca, condizionata anche da un tracciato poco adatto alle sue caratteristiche, che ha probabilmente chiuso in anticipo i discorsi legati alla classifica generale, ma che non cancella il valore di un’atleta capace di reagire nei momenti chiave. Il SuperG, per Goggia, diventa così l’occasione per ritrovare sensazioni, fiducia e punti pesanti. Accanto a lei, l’Italia si presenta con ambizioni concrete grazie a Laura Pirovano, ieri quarta e ancora una volta vicinissima al primo podio in Coppa del Mondo. La bresciana continua a convivere con una sorta di “maledizione” sportiva, ma il rendimento è di altissimo livello e la classifica di specialità la vede stabilmente nelle posizioni di vertice. Il SuperG rappresenta una nuova opportunità per ripetersi e magari fare quel piccolo salto di qualità che le manca per salire finalmente sul podio.

Segnali incoraggianti sono arrivati anche da Elena Curtoni, decima ieri in discesa e apparsa in crescita costante. La valtellinese ha mostrato solidità e pulizia di linea, elementi fondamentali in un SuperG che richiede precisione e continuità. Un piazzamento nella top ten anche oggi potrebbe consolidare il suo ruolo di riferimento azzurro nella disciplina. La gara di venerdì ha offerto indicazioni importanti anche per il resto del gruppo: Nicol Delago ha centrato il nono posto, avvicinandosi sensibilmente alla convocazione olimpica, mentre a punti sono andate anche Nadia Delago e Sara Thaler. Più indietro le altre azzurre, ma con la consapevolezza di poter crescere in un SuperG spesso più “democratico” rispetto alla discesa.

Sul piano delle classifiche, il SuperG assume un peso specifico rilevante. In quella di specialità comanda Alice Robinson con 180 punti, davanti a Goggia (160) e a Vonn (110), con Romane Miradoli ed Elena Curtoni a completare la top five. Nella generale resta al comando Mikaela Shiffrin, ma Zauchensee può rappresentare un crocevia importante anche in ottica globale. Il SuperG di questa mattina si preannuncia dunque come una gara chiave: per confermare gerarchie, per cercare riscatto e per costruire fiducia in vista del prosieguo della stagione.

