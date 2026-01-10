Coppa del MondoSci AlpinoSport in tvSport Invernali
Quando parte Sofia Goggia nel superG di Zauchensee 2026: orario, n. di pettorale, tv
Sofia Goggia sarà il punto di riferimento dell’Italia nel superG femminile di Zauchensse, prova valida per la Coppa del Mondo di sci alpino: si conclude il fine settimana in Austria dopo la discesa libera del sabato, dove l’azzurra non è andata oltre una poco soddisfacente diciassettesima posizione. L’auspicio è che la nostra portacolori riesca a riscattarsi su una pista decisamente tecnica e molto impegnativa, con l’incognita meteo che sembrerebbe mettere a rischio la regolare disputa dell’evento.
L’appuntamento è per domenica 11 gennaio alle ore 12.00. Sofia Goggia si presenterà al cancelletto di partenza con il pettorale numero 11 e dunque scatterà alle ore 12.21 e 30 secondi, salvo ritardi dovuti ad avverse condizioni meteo, infortuni o pause dovute a ragioni di varia natura: il programma di giornata prevede che le prime 15 scendano a intervalli di 2’10”. Tra le sue rivali di riferimento ci saranno la statunitense Lindsey Vonn, le austriache Ariane Radler e Cornelia Huetter, la norvegese Kajsa Vickhoff Lie, la neozelandese Alice Robinson,
Di seguito il quadro dettagliato con orario di partenza e pettorale di Sofia Goggia nel superG di Zauchensee, oltre al calendario dettagliato, alla startlist e al palinsesto tv/streaming di questa prova valida per la Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino. L’evento sarà trasmesso in diretta tv su Rai 2; in diretta streaming su Rai Play, Eurosport 1, Discovery+, DAZN; garantita la diretta live testuale su OA Sport.
A CHE ORA PARTE SOFIA GOGGIA NEL SUPERG DI ZAUCHENSEE?
Sofia Goggia ha avuto in dote il pettorale numero 11 e scatterà alle ore 12.21 e 30 secondi, salvo ritardi dovuti a ragioni di varia natura. Il programma di giornata prevede che le prime 15 scendano a intervalli di 2’10” e che ci sia un tv break di 2’15” dopo la conclusione della 15ma discesa. Dalla 16 alla 30 l’intervallo scenderà a 1’50”, poi a 1’20” dal 31 con break di 2’15” dopo i numeri 22 e 30.
CHE PETTORALE HA SOFIA GOGGIA NEL SUPERG DI ZAUCHENSEE?
Numero 11.
CALENDARIO SUPERG FEMMINILE A ZAUCHENSEE
Domenica 11 gennaio
Ore 12.00 SuperG femminile a Zauchensee – Diretta tv su Rai 2
PROGRAMMA SUPERG ZAUCHENSEE: COME VEDERLA IN TV E STREAMING
Diretta tv: Rai 2 fino alle ore 13.00 e a seguire su RaiSportHD, gratis e in chiaro.
Diretta streaming: Rai Play, gratis; Eurosport 1, Discovery+, DAZN, per gli abbonati.
Diretta Live testuale: OA Sport.
STARTLIST SUPERG FEMMINILE A ZAUCHENSEE
1 507168 AICHER Emma 2003 GER Head
2 299383 MELESI Roberta 1996 ITA Dynastar
3 197641 GAUCHE Laura 1995 FRA Head
4 56125 PUCHNER Mirjam 1992 AUT Atomic
5 206668 WEIDLE-WINKELMANN Kira 1996 GER Rossignol
6 56128 HUETTER Cornelia 1992 AUT Head
7 426257 LIE Kajsa Vickhoff 1998 NOR Head
8 516319 SUTER Corinne 1994 SUI Head
9 56256 RAEDLER Ariane 1995 AUT Head
10 415232 ROBINSON Alice 2001 NZL Salomon
11 298323 GOGGIA Sofia 1992 ITA Atomic
12 537544 VONN Lindsey 1984 USA Head
13 197497 MIRADOLI Romane 1994 FRA Dynastar
14 155763 LEDECKA Ester 1995 CZE Kaestle
15 297910 CURTONI Elena 1991 ITA Head
16 299624 PIROVANO Laura 1997 ITA Head
17 6536213 CASHMAN Keely 1999 USA Head
18 197956 CERUTTI Camille 1998 FRA Atomic
19 565360 STUHEC Ilka 1990 SLO Kaestle
20 516766 BLANC Malorie 2004 SUI Atomic
21 516394 SUTER Jasmina 1995 SUI Stoeckli
22 516248 FLURY Jasmine 1993 SUI Kaestle
23 715171 MUZAFERIJA Elvedina 1999 BIH Atomic
24 516185 HAEHLEN Joana 1992 SUI Atomic
25 516611 SCHMITT Janine 2000 SUI Kaestle
26 56328 ORTLIEB Nina 1996 AUT Head
27 56417 FEST Nadine 1998 AUT Head
28 6535765 MANGAN Tricia 1997 USA Head
29 56174 HAASER Ricarda 1993 AUT Salomon
30 6535455 JOHNSON Breezy 1996 USA Atomic
31 56416 SCHEIB Julia 1998 AUT Rossignol
32 299363 ZENERE Asja 1996 ITA Salomon
33 516753 GROB Stefanie 2004 SUI Rossignol
34 6295356 ALLEMAND Sara 2000 ITA Rossignol
35 25210 MORENO Cande 2000 AND Head
36 56491 SCHOEPF Emily 2000 AUT Atomic
37 485941 PLESHKOVA Julia 1997 AIN Head
38 56610 SPIELBERGER Carmen 2002 AUT Atomic
39 426324 MONSEN Marte 2000 NOR Rossignol
40 6296280 THALER Sara 2004 ITA Rossignol
41 6537025 BOCOCK Mary 2003 USA Rossignol
42 516705 DURRER Delia 2002 SUI Head
43 56217 BRUNNER Stephanie 1994 AUT Head
44 197651 DIREZ Clara 1995 FRA Dynastar
45 299466 DELAGO Nicol 1996 ITA Atomic
46 6535807 CUTLER Haley 1997 USA Atomic
47 206793 DORIGO Fabiana 1998 GER Atomic
48 6537228 MOLLIN Allison 2004 USA Head
49 198411 MEYER Garance 2004 FRA Dynastar
50 299630 DELAGO Nadia 1997 ITA Atomic
51 539536 WILES Jacqueline 1992 USA Rossignol
52 435334 GASIENICA-DANIEL Maryna 1994 POL Atomic
53 6295745 BERNARDI Vicky 2002 ITA Nordica
54 516219 MING-NUFER Priska 1992 SUI Kaestle
55 465098 CAILL Ania Monica 1995 ROU
56 45331 SMALL Greta 1995 AUS Kaestle