LIVE Biathlon, Inseguimento femminile Oberhof 2026 in DIRETTA: Passler e Carrara inseguono un piazzamento di prestigio

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta LIVE della prova che chiude la tappa di Oberhof, storica per il Biathlon italiano: l’inseguimento femminile. La Coppa del Mondo poi farà le valigie ed approderà già mercoledì a Ruhpolding!

Non ci sono Wierer e Vittozzi, ma comunque si è riscritta la storia in questa tappa. Oggi, Rebecca Passler e Michela Carrara vogliono provare ad avvicinare il miglior risultato della carriera, e possono farcela. Partono rispettivamente undicesima e quattordicesima ma con distacco risicato dalle prime 6 posizioni. Favorita forse Elvira Oeberg, che parte in solitaria con 21″ su Minkkinen e 24″ su Simon, con Kirkeeide che si trova a 34″ in partenza con poco dietro anche Preuss.

La leader di Coppa Lou Jeanmonnot scatta appena settima con 55″ da recuperare sulla testa, lei che non viene data in un momento di forma spaziale a livello fisico. Vedremo oggi sin dove si spingerà, a 13″ dalla campionessa mondiale in carica scatta appunto Passler con Carrara sulle sue code, presenti per l’Italia anche Linda Zingerle e Auchentaller, che partono sulla quarantesima e quarantunesima posizione.

Non resta che augurarvi un buon proseguimento con la Diretta LIVE testuale minuto per minuto dell’inseguimento femminile da 12.5 km di Oberhof (GER), si comincerà alle 14:30. Vi aspettiamo!