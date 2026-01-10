BiathlonSport in tvSport Invernali
Startlist staffetta maschile Oberhof 2026: orario, programma, tv, streaming
La terza ed ultima giornata di gare ad Oberhof, in Germania, sede della quarta tappa della Coppa del Mondo 2025-2026 di biathlon, si aprirà alle ore 11.00 con la staffetta 4×7.5 km maschile, nella quale sarà protagonista anche l’Italia.
A rappresentare i colori azzurri saranno, infatti, nell’ordine, Patrick Braunhofer all’apertura, Didier Bionaz nella seconda frazione, Lukas Hofer nel terzo segmento di gara e Tommaso Giacomel in chiusura. Nel complesso saranno 22 i quartetti al via.
La diretta tv della staffetta 4×7.5 km maschile della Coppa del Mondo 2025-2026 di biathlon non sarà fruibile, mentre la diretta streaming sarà a cura di Eurosport 2 HD, discovery+, DAZN, infine la diretta live testuale sarà disponibile su OA Sport.
CALENDARIO COPPA DEL MONDO BIATHLON 2025-2026
Domenica 11 gennaio
Ore 11.00: staffetta 4×7.5 km maschile ad Oberhof (Germania)
STARTLIST COPPA DEL MONDO BIATHLON – STAFFETTA MASCHILE
1 Norvegia
1-1 r Isak Leknes Frey
1-2 g Johannes Dale-Skjevdal
1-3 y Martin Uldal
1-4 b Vetle Sjaastad Christiansen
2 Francia
2-1 r Fabien Claude
2-2 g Emilien Jacquelin
2-3 y Quentin Fillon Maillet
2-4 b Eric Perrot
3 Svezia
3-1 r Jesper Nelin
3-2 g Malte Stefansson
3-3 y Martin Ponsiluoma
3-4 b Sebastian Samuelsson
4 Germania
4-1 r Justus Strelow
4-2 g Lucas Fratzscher
4-3 y Philipp Nawrath
4-4 b David Zobel
5 Stati Uniti
5-1 r Sean Doherty
5-2 g Maxime Germain
5-3 y Paul Schommer
5-4 b Campbell Wright
6 Italia
6-1 r Patrick Braunhofer
6-2 g Didier Bionaz
6-3 y Lukas Hofer
6-4 b Tommaso Giacomel
7 Cechia
7-1 r Tomas Mikyska
7-2 g Michal Krcmar
7-3 y Jonas Marecek
7-4 b Vitezslav Hornig
8 Ucraina
8-1 r Anton Dudchenko
8-2 g Vitalii Mandzyn
8-3 y Bohdan Borkovskyi
8-4 b Dmytro Pidruchnyi
9 Estonia
9-1 r Rene Zahkna
9-2 g Kristo Siimer
9-3 y Mark-Markos Kehva
9-4 b Jakob Kulbin
10 Svizzera
10-1 r Sebastian Stalder
10-2 g Niklas Hartweg
10-3 y Joscha Burkhalter
10-4 b James Pacal
11 Slovenia
11-1 r Miha Dovzan
11-2 g Anton Vidmar
11-3 y Matic Repnik
11-4 b Lovro Planko
12 Polonia
12-1 r Jan Gunka
12-2 g Grzegorz Galica
12-3 y Konrad Badacz
12-4 b Fabian Suchodolski
13 Canada
13-1 r Logan Pletz
13-2 g Zachary Connelly
13-3 y Jasper Fleming
13-4 b Adam Runnalls
14 Finlandia
14-1 r Otto Invenius
14-2 g Tero Seppälä
14-3 y Jimi Klemettinen
14-4 b Olli Hiidensalo
15 Romania
15-1 r Dmitrii Shamaev
15-2 g George Buta
15-3 y George Coltea
15-4 b Raul Florea
16 Bulgaria
16-1 r Blagoy Todev
16-2 g Konstantin Vasilev
16-3 y Vladimir Iliev
16-4 b Anton Sinapov
17 Austria
17-1 r Dominic Unterweger
17-2 g Simon Eder
17-3 y Fabian Muellauer
17-4 b Fredrik Muehlbacher
18 Kazakistan
18-1 r Vladislav Kireyev
18-2 g Asset Dyussenov
18-3 y Vadim Kurales
18-4 b Alexandr Mukhin
19 Belgio
19-1 r Thierry Langer
19-2 g Sam Parmantier
19-3 y Marek Mackels
19-4 b Florent Claude
20 Lituania
20-1 r Maksim Fomin
20-2 g Vytautas Strolia
20-3 y Nikita Cigak
20-4 b Karol Dombrovskij
21 Lettonia
21-1 r Renars Birkentals
21-2 g Andrejs Rastorgujevs
21-3 y Aleksandrs Patrijuks
21-4 b Edgars Mise
22 Moldova
22-1 r Maksim Makarov
22-2 g Pavel Magazeev
22-3 y Mihail Usov
22-4 b Andrei Usov