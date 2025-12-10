Sport in tv
Sport in tv oggi (mercoledì 10 dicembre): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming
Oggi, mercoledì 10 dicembre, una nuova giornata di sport tutta da vivere in compagnia di OA Sport. Come è nostra abitudine, vi offriamo la guida completa per non perdervi alcun evento in programmata, dotato della copertura televisiva e streaming.
In primo piano il volley. Le donne saranno impegnati nel Mondiale per club con Conegliano che affronterà il Zamalek, un impegno morbido per la formazione italiana. In Champions League (maschile), Perugia affronterà Praga: esordio sulla carta agevole per la compagine umbra.
Non mancheranno le partite nelle competizioni europee di basket e calcio, con l’EuroCup e la Champions League a catalizzare l’attenzione degli appassionati e la massima competizione continentale per club del Pallone a regalare spettacolo, con Juventus e Napoli in campo. Questo e molto altro…
Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi sportivi previsti quest’oggi, mercoledì 10 dicembre, il relativo palinsesto tv e streaming.
SPORT IN TV OGGI
Mercoledì 10 dicembre
02.10 Snowboard, Coppa del Mondo 2025-2026 a Secret Garden (Cina): qualificazioni Halfipe donne – Nessuna copertura tv/streaming
04.50 Snowboard, Coppa del Mondo 2025-2026 a Secret Garden (Cina): qualificazioni Halfipe uomini – Nessuna copertura tv/streaming
11.00 Sci alpino, Coppa del Mondo 2025-2026 a St. Moritz (Svizzera): prima prova cronometrata discesa femminile – Nessuna copertura tv/streaming.
11.35 Skicross, Coppa del Mondo in Val Thorens (Francia): qualificazioni donne – Nessuna copertura tv/streaming.
12.30 Skicross, Coppa del Mondo in Val Thorens (Francia): qualificazioni uomini – Nessuna copertura tv/streaming.
14.30 Pallanuoto, Serie A1: Savona vs Telimar – Nessuna copertura tv/streaming.
15.00 Pallanuoto femminile, Serie A1: Ekipe Orizzonte vs Bogliasco – Nessuna copertura tv/streaming.
16.45 Sci alpino, Nor-Am 2025-2026: prima manche gigante femminile – Nessuna copertura in tv/streaming.
17.00 Basket, EuroCup 2025-2026: Bahcesehir Kol. vs Cluj-Napoca – Diretta streaming su EuroLeague Tv.
18.00 Pallamano femminile, Mondiali 2025: Olanda vs Ungheria – Nessuna copertura tv/streaming.
18.00 Basket femminile, EuroCup 2025-2026: Kibirkstis Vilnius vs Campobasso – Diretta streaming sul canale Youtube FIBA Basketball.
18.00 Basket femminile, Eurolega 2025-2026: Fenerbahce vs Venezia – Diretta streaming sul canale Youtube EuroLeague Women.
18.00 Calcio, Coppa Italia Serie C 2025-2026: Potenza vs Crotone – Diretta tv su RaiSport HD; in streaming su RaiPlay e su Sky Sport 256.
18.00 Calcio, Coppa Italia Serie C 2025-2026: Ternana vs Union Brescia – Diretta tv su Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 255; in streaming su SkyGo e su NOW.
18.00 Calcio, Coppa Italia Serie C 2025-2026: Pro Vercelli vs Latina – Diretta tv su Sky Sport 257; in streaming su SkyGo e su NOW.
18.00 Calcio, Coppa Italia Serie C 2025-2026: Ravenna vs Renata – Diretta tv su Sky Sport Mix (211), Sky Sport 258; in streaming su SkyGo e su NOW.
18.00 Basket, EuroCup 2025-2026: Neptunas vs Slask Wroclaw – Diretta streaming su EuroLeague Tv.
18.00 Basket, Champions League 2025-2026: VEF Riga vs Szolnoki Olaj – Diretta streaming su DAZN.
18.30 Basket, Champions League 2025-2026: AEK Athens vs Levice – Diretta streaming su DAZN.
18.45 Calcio, Diretta Gol Champions League – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport 251; in streaming su SkyGo e su NOW.
18.45 Calcio, Champions League 2025-2026: Villareal vs Copenaghen – Diretta tv su Sky Sport Max (206), Sky Sport 253; in streaming su SkyGo e su NOW.
18.45 Calcio, Champions League 2025-2026: Qarabag vs Ajax – Diretta tv su Sky Sport 254; in streaming su SkyGo e su NOW.
18.45 Calcio femminile, Champions League 2025-2026: Barcellona vs Benfica – Diretta streaming su Disney+.
18.45 Calcio femminile, Champions League 2025-2026: Valerenga vs Paris FC – Diretta streaming su Disney+.
19.00 Basket, EuroCup 2025-2026: Aris vs Venezia – Diretta tv su Sky Sport Basket (205); in streaming su SkyGo, NOW e su EuroLeague Tv.
19.00 Basket, EuroCup 2025-2026: Buducnost vs London Lions – Diretta streaming su EuroLeague Tv.
19.00 Basket, EuroCup 2025-2026: Ulm vs Turk Telekom – Diretta streaming su EuroLeague Tv.
19.00 Volley, Challenge Cup 2025-2026: OK Stip vs Milano – Diretta streaming su Euro Volley Tv.
19.30 Basket femminile, Eurolega 2025-2026: Uni Girona vs Schio – Diretta streaming sul canale Youtube EuroLeague Women.
19.30 Volley, CEV Cup 2025-2026: Piacenza vs Ceske Budejovice – Diretta streaming su Euro Volley Tv.
20.00 Basket femminile, FIBA Europe Cup 2025-2026: Cedevita vs Reggiana – Diretta streaming sul canale Youtube FIBA Basketball.
20.00 Volley femminile, Serie A1 2025-2026: Igor Gorgonzola Novara vs Wash4green Monviso Volley – Diretta streaming su VBTV.
20.15 Sci alpino, Nor-Am 2025-2026: seconda manche gigante femminile – Nessuna copertura in tv/streaming.
20.30 Basket femminile, FIBA Europe Cup 2025-2026: Sassari vs Petkim Spor – Diretta streaming sul canale Youtube FIBA Basketball.
20.30 Volley, Champions League 2025-2026: Sir Sicoma Monini Perugia vs VK Lvi Praga – Diretta tv su Sky Sport Arena (204); in streaming su SkyGo, NOW, DAZN e su Euro Volley Tv.
20.45 Basket, EuroCup 2025-2026: Manresa vs Cedevita Olimpija – Diretta streaming su EuroLeague Tv.
21.00 Pallamano femminile, Mondiali 2025: Danimarca vs Francia – Nessuna copertura tv/streaming.
21.00 Basket, Champions League 2025-2026: Tenerife vs Trapani – Diretta streaming su DAZN.
21.00 Calcio, Diretta Gol Champions League – Diretta tv su Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 251; in streaming su SkyGo e su NOW.
21.00 Calcio, Champions League 2025-2026: Benfica vs Napoli – Diretta streaming su Amazon Prime Video.
21.00 Calcio, Champions League 2025-2026: Juventus vs Pafos – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport 4K (213), Sky Sport 252; in streaming su SkyGo e su NOW.
21.00 Calcio, Champions League 2025-2026: Real Madrid vs Manchester City – Diretta tv su TV8, Sky Sport Max (205), Sky Sport 253; in streaming su SkyGo e su NOW.
21.00 Calcio, Champions League 2025-2026: Athletic vs PSG – Diretta tv su Sky Sport 254; in streaming su SkyGo e su NOW.
21.00 Calcio, Champions League 2025-2026: Bruges vs Arsenal – Diretta tv su Sky Sport 255; in streaming su SkyGo e su NOW.
21.00 Calcio, Champions League 2025-2026: Borussia Dortmund vs Bodo/Gimt – Diretta tv su Sky Sport 256; in streaming su SkyGo e su NOW.
21.00 Calcio, Champions League 2025-2026: Bayer Leverkusen vs Newcastle – Diretta tv su Sky Sport 257; in streaming su SkyGo e su NOW.
21.00 Calcio femminile, Champions League 2025-2026: Chelsea vs Roma – Diretta streaming su Disney+.
21.00 Calcio femminile, Champions League 2025-2026: Atletico Madrid vs Bayern Monaco – Diretta streaming su Disney+.
21.00 Calcio femminile, Champions League 2025-2026: Manchester United vs Lione – Diretta streaming su Disney+.
21.00 Volley femminile, Mondiale 2025: Prosecco DOC Imoco Conegliano vs Zamalek Sporting Club – Diretta streaming su DAZN e su VBTV.
00.30 Volley femminile, Mondiali 2025: Savino Del Bene Scandicci vs Osasco São Cristóvão Saúde – Diretta streaming su DAZN e su VBTV.