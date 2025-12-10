LIVE Scandicci-Osasco Sao Cristovao Saude, Mondiale per club volley femminile in DIRETTA: si alza l’asticella contro le brasiliane

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda sfida del Mondiale per Club femminile 2025 di pallavolo tra Savino Del Bene Scandicci e Osasco São Cristóvão Saúde. La Savino Del Bene Scandicci si prepara a vivere un passaggio già significativo del proprio percorso nel Mondiale per Club: nella notte italiana (00:30), le toscane affronteranno l’Osasco São Cristóvão Saúde, avversaria di grande tradizione e tra le più seguite del panorama brasiliano. Dopo il debutto positivo, la formazione di Marco Gaspari cerca conferme contro una rivale che, pur non arrivando da un periodo semplice, resta dotata di qualità e pericolosità elevate.

Il primo passo della Savino Del Bene a San Paolo è stato incoraggiante: il 3-0 rifilato allo Zhetysu ha richiesto concentrazione e adattamento, pur fra qualche black out di troppo nel corso del match. Ekaterina Antropova ha subito preso in mano l’attacco con 19 punti, sostenuta dall’autorevolezza di Weitzel e dai colpi di Skinner, mentre Nwakalor ha inciso a muro nei momenti più delicati. Pur senza brillare in continuità, Scandicci ha dato prova di solidità, confermando una crescita che prosegue da settimane tra Serie A1 e Champions League, dove sono arrivati risultati pesanti contro avversarie di alto livello.

Dall’altra parte, Osasco si presenta con il desiderio di voltare pagina dopo una Superliga caratterizzata da alti e bassi. Le tre sconfitte consecutive delle scorse settimane hanno lasciato il segno, ma le vittorie seguenti hanno restituito fiducia a un gruppo che da sempre trova energia nei grandi appuntamenti. La squadra brasiliana ha per tradizione un approccio aggressivo: servizio molto spinto, muro fisico e capacità di accelerare quando la partita si accende. Per Scandicci, una delle chiavi sarà la gestione del cambio palla: Osasco tende a cercare soluzioni dirette dalla linea di fondo e ad attaccare con forza dai lati, e sarà cruciale mantenere ordinata la ricezione. Gaspari potrà affidarsi all’ampiezza del proprio organico: fra Bosetti, Franklin, Graziani, l’esperienza di Ognjenović e la sicurezza difensiva di Castillo, la squadra italiana ha risorse per reggere ritmi elevati e ruotare le attaccanti senza perdere identità.

La formazione di Luizomar De Moura, però, ha argomenti importanti da proporre. In regia guida la statunitense Jenna Gray, palleggiatrice veloce e creativa, supportata dalle giovani Ana Luiza Berto e Marina Sioto, pronte a dare cambio energia nei momenti di bisogno. In opposto spicca la potenza dell’argentina Bianca Cugno, complementare all’esperienza di Tifanny Abreu, capace di alzare il livello nei finali di set. Il reparto schiacciatrici è tra i più profondi del torneo: Caitie Baird è il punto di riferimento, mentre Basso, Cipriano, Danielski e la giovane Borges ampliano il ventaglio di soluzioni sulle bande. Al centro, Osasco può contare sull’autorevolezza di Mayhara, sulla fisicità di Valquíria Dullius e sulle qualità in crescita di Besen e Freitas, un quartetto capace di incidere tanto a muro quanto in primo tempo. La seconda linea si affida all’esperienza gigantesca di Camila Brait, libero di livello mondiale, affiancata dalla giovane Sophia Dantas, chiamata a crescere in un contesto di altissima pressione.