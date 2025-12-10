LIVE Sci alpino, Gigante Nor-Am 2025 in DIRETTA: Giada D’Antonio prova a scalare la classifica

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta LIVE della prova femminile di Slalom Gigante dalle nevi di Copper Mountain (USA), valida per la Nord-American Cup 2025-2026, molto interessante in chiave Italia.

Si gareggia in gigante in Nor-Am e lo si fa sulla pista che pochi giorni fa ha ospitato la Coppa del Mondo di Sci alpino. L’Italia vuole proseguire sull’onda positiva che Alex Vinatzer ha saputo innescare nella giornata di domenica, proprio in USA ma a Beaver Creek, quando è giunto 2° proprio nella prova di gigante. Importante perché i punti della World Cup Start List servono e tanto alle giovani azzurre che sognano di affacciarsi già questa stagione nel massimo circuito.

Tra di queste Giada D’Antonio, giovane sciatrice campana, che ha disputato un incredibile inizio di stagione sia in slalom che in gigante. Per molti addetti ai lavori, l’italo-colombiana può avere le carte in regola per risollevare le sorti dello sci alpino italiano femminile tra i pali stretti, caduto in un sonno profondo ormai da oltre 10 anni. L’azzurra deve abbassare i pettorali di partenza raccogliendo punti in queste competizioni, per poi sognare un esordio in Coppa già in questa stagione.

Ciò che impressiona è la fisicità della giovanissima atleta, che la aiuta a qualificarsi con numeri improponibili, come ad esempio il 70 con cui ieri ha preso parte alla prima manche, chiusa nelle prime 30 posizioni e poi si è anche piazzata in top 10. Vediamo oggi cosa riuscirà a fare.

Non resta che augurarvi un buon proseguimento con la Diretta LIVE delle due manche di slalom gigante valido per la Nor-Am Cup dalle nevi di Copper Mountain (USA). Vi aspettiamo!