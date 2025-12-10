Champions League calcio oggi in tv: orari partite 10 dicembre, programma, canali, streaming

Dopo le partite di ieri, la Champions League 2025-2026 è pronta nuovamente a tornare in scena. Si prosegue con la sesta pesantissima giornata della “Fase Campionato” della massima competizione calcistica per club.

In questo mercoledì 10 dicembre, saranno ancora 9 i match in agenda. Si partirà alle 18.45 con 2 gare, per poi proseguire alle 21.00 con le altre 7 partite. Per le italiane, una partita in casa e una in trasferta: Juve all’Allianz Stadium per accogliere il Pafos, Napoli a Lisbona per duellare con il Benfica.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari esatti, il palinsesto tv e streaming delle 9 partite di questo mercoledì 10 valevoli per la prima parte della sesta giornata della League Phase di Champions League fra tv e streaming.

CALENDARIO CHAMPIONS LEAGUE OGGI

Mercoledì 10 dicembre



18.45 Diretta Gol Champions League – Sky Sport Uno, Sky Sport 251 e in streaming su NOW e Sky Go

18.45 Villarreal-Copenhagen – Sky Sport Max, Sky Sport 253 e in streaming su NOW e Sky Go

18.45 Qarabag-Ajax – Sky Sport 254 e in streaming su NOW e Sky Go

21.00 Diretta Gol Champions League – Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e in streaming su NOW e Sky Go

21.00 Benfica-Napoli – Diretta Streaming su Amazon Prime Video

21.00 Juventus-Pafos – Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 252 e in streaming su NOW e Sky Go

21.00 Real Madrid-Manchester City – Diretta tv in chiaro su TV8, Sky Sport Max, Sky Sport 252 e in streaming su tv8.it, NOW e Sky Go

21.00 Athletic-PSG – Sky Sport 254 e in streaming su NOW e Sky Go

21.00 Bruges-Arsenal – Sky Sport 255 e in streaming su NOW e Sky Go

21.00 Borussia Dortmund-Bodo/Glimt – Sky Sport 256 e in streaming su NOW e Sky Go

21.00 Bayer Leverkusen-Newcastle – Sky Sport 257 e in streaming su NOW e Sky Go