LIVE Chelsea-Roma, Champions League calcio femminile in DIRETTA: serve un’impresa a Londra

Chelsea-Roma, Champions League calcio femminile 2025 in DIRETTA, le giallorosse sognano il miracolo.

La Roma Femminile torna sul rettangolo di gioco per la quinta partita della UEFA Women’s Champions League, sfidando una delle trasferte più complicate del suo cammino europeo: Stamford Bridge, casa del Chelsea femminile. Il match, sarà l’ultima sfida in trasferta nella fase a campionato.

Ricordiamo che il nuovo format della UEFA Women’s Champions League ha una fase campionato da sei tappe, con 18 squadre in gara: Le prime quattro accedono direttamente ai quarti di finale. I team dal 5° al 12° posto vanno agli spareggi di febbraio. Le ultime sei vengono estromesse. Con sette posti su dodici ancora in gioco, questa quinta tappa è decisiva per definire la corsa alla qualificazione.

Il Chelsea, nonostante sia ancora con zero sconfitte, si trova momentaneamente fuori dalla zona quarti dopo il pari per 1-1 contro il fortissimo Barcelona. Le inglesi cercano una vittoria per rilanciarsi dopo l’ottima prova offerta contro le campionesse in carica.

La Roma, quindi, ha ottenuto finora un solo punto, arrivato nel pari della quarta partita contro l’OH Leuven. Le giallorosse possono ancora sperare alla top 12 e cercheranno di scalare la classifica in quella che sarà la prima sfida della loro storia contro un club britannico in campo europeo.

Probabili formazioni

Chelsea (4-1-4-1): Peng, Baltimore, Girma, Bjorn, Bronze, Walsh, Thompson, Cuthbert, Kpatein, Carpenter, Beever-Jones. Allenatore: Sonia Bompastor.

Roma (4-3-3): Baldi; Bergamaschi, Valdezate, Oladipo, Di Guglielmo; Greggi, Rieke, Giugliano; Corelli, Viens, Pilgrim. Allenatore: Rossettini.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE di Chelsea-Roma, Champions League calcio femminile 2025: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Calcio d’inizio alle ore 21.00. Buon divertimento!