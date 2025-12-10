Dove vedere in tv Chelsea-Roma oggi, Champions League calcio femminile: orario, programma, streaming

Champions League su tutti i fronti. In questo mercoledì 10 dicembre non solo la competizione maschile, ma anche quella femminile che nella sua League Phase, vivrà il quinto turno.

In ottica italiana, occhi attenti su una partita dal peso specifico incredibile: visto che la Roma di Luca Rossettini andrà in Inghilterra per fare visita, a Stamford Bridge, alle inglesi del Chelsea.

Le capitoline hanno sin qui raccolto, purtroppo per loro 1 solo punto, mentre il britanniche si trovano al centro della maxi-classifica di tutte e 18 le partecipanti alla rassegna, avendo ottenuto 8 punti. L’obiettivo è quello di arrivare fra le prime quattro al termine della “Fase Campionato” per qualificarsi direttamente ai quarti di finale o, in alternativa, posizionarsi fra il 5° e il 12° posto per disputare i i playoff a eliminazione diretta con partite di andata e ritorno, per entrare nel tabellone definitivo dello step ad eliminazione diretta. Le formazioni dal 13° al 18° posto invece verranno eliminate.

La partita tra Chelsea e Roma, valida per la quinta giornata della Champions League di calcio femminile, andrà in scena questa sera (ore 21.00) a Stamford Bridge. Ci sarà la copertura esclusiva streaming offerta da Disney+. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale del match.

CHELSEA-ROMA CHAMPIONS LEAGUE CALCIO FEMMINILE

Mercoledì 10 dicembre

Ore 21.00 Chelsea-Roma a Stamford Bridge

PROGRAMMA CHELSEA-ROMA CHAMPIONS LEAGUE CALCIO FEMMINILE: COME SEGUIRLA IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: non prevista

Diretta streaming: Disney+

Diretta testuale: OA Sport