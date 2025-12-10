LIVE Perugia-VK Lvi Praga, Champions League volley 2026 in DIRETTA: esordio sulla carta agevole

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dell’incontro tra Perugia e VK Lvi Praga, partita valevole per la prima giornata della fase a gironi della Champions League di volley maschile 2025/2026. Quest’oggi al PalaBarton inizia la difesa del titolo della Sir Sicoma Monini Perugia: i campioni d’Europa esordiscono in una partita sulla carta agevole contro la formazione ceca.

Perugia arriva a quest’incontro dopo quattro vittorie consecutive in Superlega contro Monza, Cisterna, Grottazzolina e Milano. La formazione umbra è al momento in testa alla classifica del campionato ma ha disputato due partite in più: i ragazzi di Angelo Lorenzetti hanno già anticipato le due giornate che si svolgeranno durante il Mondiale per club maschile, dove Perugia sarà ai nastri di partenza avendo vinto l’ultima Champions League.

In quest’avvio di stagione non sono mancati però i momenti complicati per la Sir Sicoma Monini. I Campioni d’Europa hanno subito due pesanti sconfitte contro Verona e Trento, rispettivamente in cinque ed in quattro set. Le due battute d’arresto avevano fatto preoccupare non tanto per il risultato ma per la prestazione messa in campo dai ragazzi di coach Lorenzetti.

Dall’altra parte della rete c’è il VK Lvi Praga, terza forza dell’Extraliga. La formazione ceca ha vinto gli ultimi tre incontri di campionato, in cui ha messo in mostra un gioco aggressivo ed una buona capacità di reggere nei match equilibrati. Per i cechi quella di questa sera sarà un’occasione importante per testare il proprio livello e capire le proprie chance di qualificazione in un girone che comprende anche Berlin Recycling Volleys e Guaguas Las Palmas.

L’incontro tra Sir Sicoma Monini Perugia ed il VK Lvi Praga è in programma alle 20.30 al PalaBarton di Perguia. Qui su OA Sport vi offriremo la DIRETTA LIVE testuale di Perugia-Praga, prima giornata della Champions League di volley, con aggiornamenti punto dopo punto per non perdere alcuna emozione. Buon divertimento!