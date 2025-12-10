Coppa del MondoSci AlpinoSport in tvSport Invernali
Sci alpino oggi in tv, prima prova discesa St. Moritz 2025: orario, startlist, programma, streaming
È il momento di dare il via alla stagione delle discipline veloci. Inizia alle 11:00, con la prima prova di discesa, la tappa sulle nevi di Sankt Moritz (SVI) della Coppa del Mondo di sci alpino femminile. Le donne-jet scaldano i motori in vista delle gare di venerdì 12 e sabato 13.
Le atlete sfrutteranno il test odierno sulla Corviglia per prendere contatto con la pista, valutare le traiettorie e testare la tipologia di neve con la quale dovranno cimentarsi in gara. Le indicazioni raccolte potranno essere sfruttate dai tecnici nella fase di messa a punto dei materiali.
In casa Italia la più attesa è certamente Sofia Goggia. L’atleta bergamasca ritrova le discipline veloci e, dopo un inizio di stagione non pienamente convincente, punta sulle specialità più congeniali alle proprie caratteristiche per rilanciare le proprie ambizioni e iniziare a mettersi in evidenza. Le altre azzurre convocate sono: Sara Allemand, Vicky Bernardi, Elena Curtoni, Carlotta De Leonardis, Nadia Delago, Nicol Delago, Roberta Melesi, Laura Pirovano, Sara Thaler e Asja Zenere.
La prima prova cronometrata di discesa femminile, prevista dal programma della tappa di Coppa del Mondo di sci alpino a Sankt Moritz (SVI), inizierà oggi a partire dalle 11.00. Non è prevista la copertura tv e streaming della prova. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale del training.
A CHE ORA LO SCI ALPINO OGGI
Mercoledì 10 dicembre- Sankt Moritz (Svizzera)
Ore 11.00 Prima prova discesa femminile
PROGRAMMA COPPA DEL MONDO SCI ALPINO SANKT MORITZ: COME SEGUIRLA IN TV E IN STREAMING
Diretta tv: non prevista
Diretta streaming: non prevista
Diretta testuale: OA Sport
STARTLIST PRIMA PROVA DISCESA FEMMINILE SANKT MORITZ
1 299466 DELAGO Nicol 1996 ITA Atomic
2 206668 WEIDLE-WINKELMANN Kira 1996 GER Rossignol
3 516284 GISIN Michelle 1993 SUI Salomon
4 197641 GAUCHE Laura 1995 FRA Head
5 539536 WILES Jacqueline 1992 USA Rossignol
6 565360 STUHEC Ilka 1990 SLO Kaestle
7 516248 FLURY Jasmine 1993 SUI Kaestle
8 426257 LIE Kajsa Vickhoff 1998 NOR Head
9 155763 LEDECKA Ester 1995 CZE Kaestle
10 6535455 JOHNSON Breezy 1996 USA Atomic
11 507168 AICHER Emma 2003 GER Head
12 56125 PUCHNER Mirjam 1992 AUT Atomic
13 299624 PIROVANO Laura 1997 ITA Head
14 56128 HUETTER Cornelia 1992 AUT Head
15 298323 GOGGIA Sofia 1992 ITA Atomic
16 426324 MONSEN Marte 2000 NOR Rossignol
17 56256 RAEDLER Ariane 1995 AUT Head
18 516766 BLANC Malorie 2004 SUI Atomic
19 537544 VONN Lindsey 1984 USA Head
20 56328 ORTLIEB Nina 1996 AUT Head
21 56551 EGGER Magdalena 2001 AUT Head
22 197497 MIRADOLI Romane 1994 FRA Dynastar
23 516705 DURRER Delia 2002 SUI Head
24 516219 MING-NUFER Priska 1992 SUI Kaestle
25 297910 CURTONI Elena 1991 ITA Head
26 56258 AGER Christina 1995 AUT Atomic
27 516611 SCHMITT Janine 2000 SUI Kaestle
28 56174 HAASER Ricarda 1993 AUT Salomon
29 299630 DELAGO Nadia 1997 ITA Atomic
30 56417 FEST Nadine 1998 AUT Head
31 415232 ROBINSON Alice 2001 NZL Salomon
32 56509 GRILL Lisa 2000 AUT Head
33 56491 SCHOEPF Emily 2000 AUT Atomic
34 516753 GROB Stefanie 2004 SUI Rossignol
35 56610 SPIELBERGER Carmen 2002 AUT Atomic
36 6535791 WRIGHT Isabella 1997 USA Atomic
37 198029 CLEMENT Karen 1999 FRA Head
38 426323 WEMBSTAD Inni Holm 2000 NOR Head
39 299383 MELESI Roberta 1996 ITA Dynastar
40 56426 NUSSBAUMER Vanessa 1998 AUT Head
41 516394 SUTER Jasmina 1995 SUI Stoeckli
42 107613 GRENIER Valerie 1996 CAN Rossignol
43 56673 OLIVIER Victoria 2004 AUT Head
44 56519 WECHNER Lena 2000 AUT Head
45 6535807 CUTLER Haley 1997 USA Atomic
46 6296280 THALER Sara 2004 ITA Rossignol
47 56678 ZEGG Leonie 2004 AUT Head
48 715171 MUZAFERIJA Elvedina 1999 BIH Atomic
49 197956 CERUTTI Camille 1998 FRA Atomic
50 6536213 CASHMAN Keely 1999 USA Head
51 516517 JENAL Stephanie 1998 SUI Stoeckli
52 198411 MEYER Garance 2004 FRA Dynastar
53 6295745 BERNARDI Vicky 2002 ITA Nordica
54 206793 DORIGO Fabiana 1998 GER Atomic
55 6295356 ALLEMAND Sara 2000 ITA Rossignol
56 516185 HAEHLEN Joana 1992 SUI Atomic
57 25210 MORENO Cande 2000 AND Head
58 56507 SCHILCHER Anna 2000 AUT Head
59 6537228 MOLLIN Allison 2004 USA Head
60 6535765 MANGAN Tricia 1997 USA Head
61 426419 LYDERSEN Pernille Dyrstad 2003 NOR Rossignol
62 108077 GRAY Cassidy 2001 CAN Atomic
63 198191 ABOULY Lois 2001 FRA Salomon
64 6296161 de LEONARDIS Carlotta 2003 ITA Head
65 185493 POHJOLAINEN Rosa 2003 FIN Atomic
66 299363 ZENERE Asja 1996 ITA Salomon
67 25222 CAMINAL SANTURE Jordina 2003 AND Head
68 155994 NOVAKOVA Barbora 2002 CZE
69 6537469 GRIFFIN Bobbi Jo 2005 USA Atomic
70 255406 FRIDGEIRSDOTTIR Hofi Dora 1998 ISL
71 45331 SMALL Greta 1995 AUS Kaestle
72 6537726 BEGUE Nicole 2006 ARG Salomon
73 115279 SCHWENCKE Matilde 2003 CHI
74 435334 GASIENICA-DANIEL Maryna 1994 POL Atomic
75 435500 KOMOROWSKA Nikola 2006 POL
76 465098 CAILL Ania Monica 1995 ROU