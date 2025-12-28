Sport in tv oggi (domenica 28 dicembre): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming

Oggi, domenica 28 dicembre 2025, ci sarà tanto sport da seguire in tv ed in streaming: in programma gli sport invernali con sci alpino, sci di fondo, salto con gli sci, biathlon e slittino alpino, il basket con la Serie A maschile e la Serie A1 femminile, il ciclocross con Coppa del Mondo di Dendermonde, il tennis con la World Continental Cup e la Battaglia dei Sessi, il calcio con la Serie A, e tanto altro ancora.

Saranno 19 gli azzurri al via del Tour de Ski di sci di fondo: tra gli uomini Federico Pellegrino, Michael Hellweger, Elia Barp, Davide Graz, Simone Daprà, Paolo Ventura, Martino Carollo, Giacomo Gabrielli, Simone Mocellini e Francesco De Fabiani, mentre tra le donne Caterina Ganz, Nicole Monsorno, Federica Cassol, Nadine Laurent, Iris De Martin Pinter, Anna Comarella, Martina Di Centa, Francesca Franchi e Virginia Cena.

Nello slalom femminile di Semmering, valido per la Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino, saranno al via della prima manche ben sette italiane, ovvero Lara Della Mea, Martina Peterlini, Beatrice Sola, Emilia Mondinelli, Giorgia Collomb, Giulia Valleriani e Giada D’Antonio, con quest’ultima che si presenterà al cancelletto con il pettorale numero 70 al debutto in Coppa del Mondo.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Domenica 28 dicembre 2025

3.00 Tennis, World Continental Cup: Vacherot-Zhang, a seguire Bencic-Rybakina – SuperTennis HD, SuperTenniX

8.00 Equitazione, Coppa del Mondo Dressage Mechelen: Grand Prix – Nessuna copertura tv/streaming

9.00 Slittino alpino, Coppa del Mondo Junior Obdach: 1a manche singolo maschile e femminile – Nessuna copertura tv/streaming

9.30 Ciclocross, Coppa del Mondo Dendermonde: uomini junior – Nessuna copertura tv/streaming

10.00 Tennis, World Continental Cup: Cobolli-Rublev, a seguire Vacherot/Swiatek-Rublev/Rybakina – SuperTennis HD, SuperTenniX

10.35 Ciclocross, Coppa del Mondo Dendermonde: donne junior – Nessuna copertura tv/streaming

11.00 Slittino alpino, Coppa del Mondo Junior Obdach: 2a manche singolo maschile e femminile – Nessuna copertura tv/streaming

11.45 Sci di fondo, Tour de Ski Dobbiaco: qualificazioni sprint tl femminile e maschile – Eurosport 1 HD, discovery+ e DAZN

12.00 Salto con gli sci, Continental Cup Engelberg: LH HS140 maschile – Nessuna copertura tv/streaming

12.00 Ciclocross, Coppa del Mondo Dendermonde: uomini under 23 – Nessuna copertura tv/streaming

12.30 Calcio, Serie A: Milan-Verona – DAZN, DAZN 1

13.40 Ciclocross, Coppa del Mondo Dendermonde: donne élite – Rai Play Sport 1, discovery+, differita ore 20.00 su Rai Sport HD

14.15 Sci di fondo, Tour de Ski Dobbiaco: finali sprint tl femminile e maschile – Rai Play Sport 2, Eurosport 2 HD, discovery+ e DAZN, differita ore 16.10 su Rai Sport HD

14.15 Sci alpino, Coppa del Mondo Semmering: slalom femminile, 1a manche – Rai Sport HD, Rai Play, Eurosport 1 HD, discovery+, DAZN

15.00 Calcio, Serie A: Cremonese-Napoli – DAZN, DAZN 1

15.00 Basket femminile, Serie A1: Sassari-Derthona – flima.tv

15.10 Ciclocross, Coppa del Mondo Dendermonde: uomini élite – Rai Play Sport 1, discovery+, differita ore 21.30 su Rai Sport HD

16.00 Basket, Serie A: Brescia-Venezia – LBA TV, Sky Sport Uno, Sky Sport Basket, Sky Go, NOW

16.30 Salto con gli sci, Tournée 4 Trampolini Oberstdorf: qualificazioni LH HS137 maschile – Eurosport 1 HD, discovery+, DAZN

17.00 Basket, Serie A: Treviso-Sassari – LBA TV

17.00 Tennis, Battaglia dei Sessi: Sabalenka-Kyrgios – SuperTennis HD, SuperTenniX

17.45 Sci alpino, Coppa del Mondo Semmering: slalom femminile, 2a manche – Rai Sport HD, Rai Play, Eurosport 1 HD, discovery+, DAZN

18.00 Calcio, Serie A: Bologna-Sassuolo – DAZN, Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Go, NOW

18.00 Basket, Serie A: Tortona-Reggio Emilia – LBA TV

18.00 Basket femminile, Serie A1: Sesto San Giovanni-Roseto – flima.tv

18.00 Basket femminile, Serie A1: Broni-Battipaglia – flima.tv

18.00 Basket femminile, Serie A1: Venezia-Campobasso – flima.tv

18.15 Biathlon, World Team Challenge: mass start, a seguire pursuit – Eurosport 2 HD, discovery+, DAZN

18.30 Basket, Serie A: Napoli-Cantù – LBA TV

19.00 Basket, Serie A: Trapani-Varese – LBA TV

20.45 Calcio, Serie A: Atalanta-Inter – DAZN, DAZN 1

