LIVE Tour de Ski, Sprint tl Dobbiaco 2025 in DIRETTA: Pellegrino vuole lasciare il segno

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima tappa del Tour de Ski 2025/2026, la sprint a tecnica libera valida per la Coppa del Mondo di sci di fondo 2025-2026 in programma a Dobbiaco. Scatterà domenica 28 dicembre da Dobbiaco, in Val Pusteria, l’edizione numero venti del Tour de Ski, uno degli appuntamenti più attesi della stagione dello sci di fondo. La rassegna, per il secondo anno consecutivo interamente ospitata dall’Italia, accompagnerà atleti e appassionati fino all’epilogo spettacolare della Val di Fiemme, confermando il ruolo centrale del nostro Paese nel calendario internazionale. Tra le principali innovazioni del programma spicca la nuova prova mass start di 5 km a skating, formula inedita destinata a incidere sugli equilibri della classifica.

In campo maschile il riferimento resta Johannes Klaebo, chiamato a inseguire la quinta vittoria personale nella manifestazione, un traguardo che lo proietterebbe ulteriormente nella storia del Tour. Per l’Italia, l’attenzione sarà concentrata soprattutto su “Chicco” Pellegrino, alla sua ultima partecipazione alla corsa a tappe che lo ha visto protagonista in passato, con il podio solo sfiorato nella scorsa stagione. Accanto a lui, spazio anche alla nuova generazione azzurra, con Elia Barp e Martino Carollo, atleti in costante crescita e sempre più affidabili in termini di rendimento. Sul fronte femminile, a partire in prima linea sarà la leader della Coppa del Mondo Jessie Diggins, che punta alla terza affermazione complessiva in quella che rappresenta l’ultima apparizione della sua carriera al Tour de Ski. A contenderle il successo non mancheranno le svedesi Frida Karlsson ed Ebba Andersson, tra le avversarie più solide sull’arco delle tappe, con Astrid Slind pronta a inserirsi nella lotta per le posizioni di vertice.

Uno sguardo all’elenco dei partenti è sufficiente per capire come il Tour de Ski si presenti con un cast di altissimo livello e con presupposti ideali per uno spettacolo prolungato lungo tutte le tappe. Al centro dell’attenzione c’è inevitabilmente Johannes Klaebo, leader della classifica generale e uomo da battere: il fuoriclasse norvegese va a caccia del quinto successo personale nella corsa a tappe, risultato che gli consentirebbe anche di avvicinarsi in maniera decisiva alla sesta Coppa del Mondo assoluta della carriera. Il principale antagonista sembra essere ancora una volta Harald Amundsen, connazionale di Klaebo e atleta estremamente completo, già capace di imporsi nella manifestazione nel 2024. Alle spalle dei due fari principali, la Norvegia si presenta con una profondità impressionante: Mattis Stenshagen, Andreas Ree ed Emil Iversen hanno avviato la stagione con ottimi riscontri e sono pienamente inseriti nella corsa ai posti olimpici, mentre attenzione va riservata anche a Erik Valnes e agli sprinter Oskar Vike e Ansgar Evensen, anch’essi con l’obiettivo dichiarato di guadagnarsi la convocazione per i Giochi. Nel gruppo figura anche Simen Krueger, chiamato a un Tour di rilancio dopo un avvio stagionale particolarmente complicato, con il pettorale olimpico ancora tutto da conquistare.

Spostandosi sul fronte scandinavo non norvegese, la Svezia punta con decisione su Edvin Anger, profilo sempre più solido anche nelle prove a tappe, con ambizioni concrete di podio finale. Grande curiosità ruota inoltre attorno al giovanissimo Alvar Myhlback, classe 2006, che in alcune frazioni potrebbe inserirsi nella lotta per risultati di prestigio. Tra le assenze spicca quella dell’austriaco Mika Vermeulen, secondo nella classifica generale dell’ultima edizione. In compenso, la Francia potrà contare su Hugo Lapalus, già terzo in passato, mentre resta fuori per infortunio Mathis Desloges. Da non sottovalutare, pur con un avvio di stagione al di sotto delle aspettative, anche il tedesco Friedrich Moch, atleta capace di crescere con il passare delle tappe.

In campo femminile i riflettori sono puntati sulla statunitense Jessie Diggins, determinata a inseguire la terza vittoria complessiva nella kermesse. La fondista classe 1991, che ha annunciato l’addio all’attività al termine della stagione, guida attualmente la Coppa del Mondo e utilizzerà il Tour anche per consolidare il vantaggio sulle dirette inseguitrici. La Svezia si presenta senza Jonna Sundling, ma con due punte di assoluto valore come Ebba Andersson e Frida Karlsson, pronte a mettere pressione alla leader americana, così come le norvegesi Heidi Weng e Astrid Slind. Attenzione anche a Karoline Simpson-Larsen, reduce dalla vittoria di Davos e ancora in bilico per quanto riguarda la partecipazione olimpica, chiamata a un Tour decisivo in ottica selezione. Completano il quadro alcune certezze del panorama internazionale come le finlandesi Kerttu Niskanen e Krista Parmakoski, oltre all’austriaca Teresa Stadlober. Non sarà invece al via la francese Delphine Claudel, spesso brillante sulla Final Climb del Cermis, mentre la statunitense Sophie Laukli resta una delle atlete più attese proprio sull’ascesa conclusiva, terreno ideale per le sue caratteristiche.

Le notizie dell’ultima ora purtroppo non so0no positive per la spedizione azzurra che perde una potenziale protagonista in campo femminile, la giovane Maria Gismondi che non sarà al via a causa di un battacco influenza che l’ha debilitata. Il gruppo è formato dunque da di 11 uomini e 10 donne. Tra gli uomini avremo Federico Pellegrino, Michael Hellweger, Elia Barp, Davide Graz, Simone Daprà, Paolo Ventura, Martino Carollo, Giacomo Gabrielli, Simone Mocellini, Giovanni Ticcò e Francesco De Fabiani. Tra le donne, invece, di scena Caterina Ganz, Nicole Monsorno, Federica Cassol, Nadine Laurent, Iris De Martin Pinter, Anna Comarella, Maria Gismondi, Martina Di Centa, Francesca Franchi e Virginia Cena.

Si inizia alle ore 11.45 con le qualificazioni, alle 14.15 la fase finale.