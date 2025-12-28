LIVE Ciclocross, Coppa del Mondo Dendermonde 2025 in DIRETTA: gara Elite uomini in tempo reale

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorni amici di OA Sport e benvenuti nella Diretta Live testuale della ottava tappa della Coppa del Mondo di ciclocross. Gli atleti in gara oggi si sfideranno sul percorso belga di Dendermonde, cittadina situata fra Anversa e Gent. Grande attesa per la gara di oggi; l’assenza del campionissimo Van Der Poel renderà infatti molto più equilibrata ed incerta la corsa.

Dopo aver dominato a Gavere due giorni fa, Van der Poel ha deciso di rinunciare alla corsa di Dendermonde per rispettare il proprio programma anche in vista della stagione su strada. L’assenza del campionissimo olandese è fondamentale anche ai fini della classifica di Coppa del Mondo. Al momento Laurens Sweeck si trova in testa; fra i due però c’è solamente un punto di differenza, ma la gara di oggi potrebbe permettere al belga di riprendere un po’ di vantaggio sul fuoriclasse Van der Poel. In ottica Coppa del Mondo da non sottovalutare sarà la prova di Vanthourenhout, distante 23 punti da Sweeck e andora ampiamente in corsa per la prima posizione.

Dopo la buonissima prestazione nella tappa di Gavere, il favorito d’obbligo per la corsa di Dendermonde sembra essere Thibau Nys. Il campione nazionale belga ha mostrato una condizione eccezionale, tenendo il passo di Van der Poel per più di metà gara. Nys, senza Van der Poel in corsa, potrebbe fare la parte del cannibale, ma non deve assolutamente sottovalutare gli avversari. Sembra infatti in crescita il giovane olandese Tibor Del Grosso, terzo a Gavere a soli due secondi da Nys. Iinfine fra i big di giornata impossibile escludere Van Aert. Il belga non è certamente il corridore di qualche stagione fa, ma la classe resta quella del fuoriclasse ed anche la condizione fisica sembra in miglioramento.

La batteria degli italiani in gara oggi vede al via atleti capaci di dire la loro contro mostri sacri di questo sport e, se in giornata, capaci anche di insidiare le posizioni della top-ten. Il giovane Filippo Agostinacchio, dopo un avvio di stagione sopra le aspettativa, è il più accreditato fra gli azzurri al via, ma occhio all’esperienza di Gioele Bertolini e a Federico Ceolin.

L’ottava tappa di Coppa Del Mondo si preannuncia più combattuta che mai, con una corsa dentro la corsa per quanto riguarda la classifica di CDM. Il via sarà dato alle 15:10, OA Sport vi propone la Diretta Live testuale della gara con cronaca dettagliata ed aggiornamenti costanti! Buon divertimento a tutti!