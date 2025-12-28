LIVE Ciclocross, Coppa del Mondo Dendermonde 2025 in DIRETTA: gara Elite donne in tempo reale

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live della tappa di Coppa del Mondo di ciclocross a Dendermone, con la gara élite femminile che è pronta a regalarci un grande spettacolo dopo l’ultima competizione disputata a Gavere, sempre in Belgio. L’olandese Lucinda Brand cerca la sesta vittoria di fila, per confermare ancora una volta il suo dominio in questa edizione della Coppa del Mondo.

Oltre Brand, ci sarà anche la rivale Van der Heijden che deve assolutamente evitare la fuga della connazionale, che tuttavia è ormai partita da diverse settimane: l’obiettivo sarà quello di avvicinarsi, per allungare il più possibile la lotta alla vittoria della Coppa del Mondo. Insieme alle arancioni, ci saranno anche delle corritrici italiane, pronte a rappresentare l’Italia nel ciclocross internazionale.

Infatti, oltre Sara Casasola che al momento si trova all’ottavo posto nella classifica di CdM, in start list ci sono anche Carlotta Borello, ventiquattresima, Lucia Bramati, trentaduesima, Rebecca Gariboldi, trentaquattresima, Elisa Ferri, cinquantaseiesima, Letizia Borghesi, centottesima e Giorgia Secchi, duecentodiciottesima.

La gara élite donne partirà alle 13.40, con la già citata Brand che sarà la grande favorita per la vittoria finale. Faremo tutti il tifo per la nostra Casasola nella speranza che possa ottenere più punti possibili per continuare a scalare la classifica, cercando di superare almeno le due olandesi Fem Van Empel e Puck Pietrerse, avvicinandosi cosi alla top cinque. Segui la competizione in Diretta e in Live su OA Sport! Buon divertimento a tutti!