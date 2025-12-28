LIVE Sci alpino, Slalom Semmering 2025 in DIRETTA: debutta Giada D’Antonio! Shiffrin contro tutte

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE dello slalom di Sennering (Austria), valevole per la Coppa del Mondo femminile di sci alpino 2025-26. Si chiude l’ultimo fine settimana di gare del 2025 per la coppa del Mondo con il quinto speciale in programma sulla neve austriaca. I primi quattro hanno avuto una sola padrona, Mikaela Shiffrin che ha ribadito una volta di più di essere nettamente superiore a tutte le avversarie in questa specialità e anche oggi proverà ad allungare la serie vincente.

I primi quattro slalom della stagione hanno già tracciato una gerarchia chiara e rendono lo slalom di Semmering uno degli appuntamenti più attesi del calendario. Il nome di riferimento resta inevitabilmente Mikaela Shiffrin, sempre sul gradino più alto del podio tra Levi, Gurgl, Copper Mountain e Courchevel: quattro gare, quattro vittorie, una continuità che la conferma favorita numero uno anche sulla pista austriaca, storicamente tecnica e selettiva. Alle sue spalle, la stagione sta certificando la definitiva consacrazione di Lara Colturi. L’albanese ha raccolto tre secondi posti e un terzo, dimostrando una solidità impressionante su terreni diversi e una capacità di stare stabilmente sul podio che la rende la principale alternativa a Shiffrin in chiave vittoria.

Molto interessante anche il rendimento delle svizzere, con Camille Rast capace di salire due volte sul podio (seconda a Courchevel, terza a Gurgl), segnale di una crescita costante che può trovare a Semmering un banco di prova ideale. Attenzione poi alla Germania, che ha piazzato due atlete diverse tra le prime tre: Emma Aicher, terza a Levi e Courchevel, e Lena Dürr, seconda a Copper Mountain. Due profili diversi ma entrambe credibili candidate al podio, soprattutto in una gara dove il margine tra medaglia e rimpianto è spesso minimo. I numeri parlano chiaro: Semmering arriva con una favorita netta, ma con un gruppo di inseguitrici ormai stabilmente ai vertici, pronte a sfruttare ogni minima sbavatura.

In pista una spedizione azzurra numerosa, guidata da Lara Della Mea, reduce dalla prima top ten in carriera nella specialità a Courchevel, affiancata da Martina Peterlini, Giorgia Collomb, Emilia Mondinelli, Beatrice Sola e Giulia Valleriani, protagonista di una stagione di altissimo livello in Coppa Europa.

A completare il gruppo ci sarà anche la seconda debuttante assoluta per l’Italia: Giada D’Antonio. A 16 anni e mezzo, la giovane campana vivrà un momento speciale, passando da San Sebastiano al Vesuvio al grande palcoscenico della Coppa del Mondo, per un esordio atteso da tempo. Le aspettative sono alte dopo il brillante avvio nel circuito FIS, con risultati immediati negli slalom di novembre a Schilthorn, seguiti dalla prima esperienza in Nor-Am Cup negli Stati Uniti, affrontata come Trocker, e dalla vittoria nel gigante FIS NJR all’Alpe Lusia conquistata la scorsa settimana.

