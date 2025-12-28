LIVE Sabalenka-Kyrgios, Battaglia dei Sessi 2025 in DIRETTA: l’australiano mette in gioco la sua reputazione

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dell’incontro tra Aryna Sabalenka e Nick Kyrgios, partita valevole per la “Battaglia dei Sessi”. Quando siamo alle porte della nuova stagione tennistica va in scena un’esibizione tra la numero uno del circuito WTA e l’ex finalista di Wimbledon, che si sfidano in un incontro affascinante.

Sono tre le partite passate alla storia come “Battaglia dei Sessi”: due disputate nel 1973, quando queste sfide servirono principalmente per combattere la discriminazione di genere e dare valore al neonato circuito femminile, ed una nel 1992. Tanti però gli eventi nel corso degli anni che hanno messo contro un uomo ed una donna, tra cui anche la sfida tra Karsten Braasch e le sorelle Williams durante gli Australian Open 1998.

Tutti questi incontri hanno provato ad emulare o richiamare l’attenzione mediatica generata dalle due sfide del 1973. In quell’anno Bobby Riggs, all’epoca cinquantacinquenne, dichiarò di poter battere le migliori giocatrici del circuito femminile. L’americano sfidò in primis Billie Jean King, paladina dei diritti femminili e una delle grandi pioniere del tennis in gonnella, ma visto il suo rifiuto affrontò Margaret Court, all’epoca numero 1 del mondo.

I due si affrontarono il 13 maggio e Riggs ottenne una netta vittoria per 6-2, 6-1. Spinta da una grande offerta economica e dalla voglia di smentire il cinquantacinquenne americano Billie Jean King accettò di affrontare lo statunitense il 20 settembre in una partita al meglio dei cinque set. A vincere fu l’allora numero 2 del circuito femminile che dominò la sfida per 6-4, 6-3, 6-3 davanti agli oltre 30.000 spettatori.

La sfida odierna tra Sabalenka e Kyrgios ha poco a che vedere con le due sfide del 1973 e ricorda molto di più quella del 1992 tra Martina Navratilova e Jimmy Connors. A differenza di quella partita però quest’oggi a Dubai si giocherà con delle regole create ad hoc per provare ad appiattire il possibile divario tra i due: Kyrgios avrà a disposizione solamente la prima di servizio ed il campo di Sabalenka sarà il 9% più piccolo del solito.

La sfida resta comunque estremamente intrigante, specialmente per rivedere in opera Nick Kyrgios. L’australiano è lontano dal circuito dalla fine di marzo ed è sceso vertiginosamente in classifica, scivolando fino alla posizione 671 del ranking ATP. Il giocatore aussie ha tutto da perdere da questa sfida a differenza di Sabalenka, che è in una situazione di win-win: in pochi si aspettano una vittoria della bielorussa, che però in caso di successo aumenterebbe l’appeal del tennis femminile.

La sfida tra Nick Kyrgios ed Aryna Sabalenka è in programma alla Coca-Cola Arena di Dubai alle 17.00. Qui su OA Sport vi offriremo la DIRETTA LIVE testuale dell’evento con aggiornamenti punto dopo punto per non perdere alcun emozione di questa sfida. Buon divertimento!