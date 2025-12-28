LIVE Tournée 4 Trampolini, Oberstdorf 2025 in DIRETTA: azzurri per superare il taglio nelle qualificazioni

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta LIVE della prima qualificazione che va in scena da Oberstdorf valida per la Tournée dei quattro trampolini 2025-2026, inizia la magia dell’evento di Salto con gli Sci più atteso e tradizionale della stagione!

La prima delle tradizionali quattro gare sui trampolini più iconici del mondo è alle porte! I valori della stagione potrebbero improvvisamente cambiare e modificarsi di colpo, un po’ come siamo abituati a testimoniare in questo sport, che si gioca sempre sul filo del rasoio. Se fino ad oggi lo sloveno Domen Prevc ha dimostrato di avere qualcosa di più degli altri avversari per la conquista della Coppa del Mondo, e di conseguenza è anche il favorito per la Tournée, tutto può comunque rivelarsi difforme e ci proverà il connazionale Lanisek, la leggenda Kobayashi così come gli austriaci (Kraft, Tschofenig e Hoerl) con la Germania che si affida a Raimund e Hoffmann.

Nella passata edizione infatti si giungeva con Stefan Kraft leader e grandissimo favorito per la prestigiosa rassegna, ecco che poi però vinse Daniel Tschofenig, meno titolato compagno di Nazionale del campionissimo Kraft. Quest’anno la condizione d’esistenza pare però essere un succulento Slovenia contro Austria, visto che la Norvegia e la Germania non sembrano essere da corsa con i loro atleti di punta, tutto però è pronto ad essere rivoluzionato già dalla qualificazione odierna! L’Italia si affida a Giovanni Bresadola e ad Alex Insam che partono per superare il taglio e iscriversi alle classiche sfide ad eliminazione diretta.

Non resta che augurarvi un buon proseguimento con la Diretta LIVE della prima qualificazione della magica Tournée dei 4 Trampolini 2025-2026, che va in scena tradizionalmente da Oberstdorf. Primo salto alle ore 16:30 non potete mancare!