LIVE Cobolli-Rublev, World Tennis Continental Cup 2025 in DIRETTA: test di alto livello verso la United Cup

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta LIVE della sfida di World Tennis Continental Cup 2025 che vede opposti Flavio COBOLLI e Andrey Rublev, gustoso antipasto della stagione ATP alle porte.

Pochi giorni all’apertura della nuova stagione, che scatterà in via ufficiale con le qualificazioni dei due tornei maschili nella giornata di sabato 3 gennaio 2025. Prima però ci si diletterà ancora una volta con la United Cup 2026, competizione a squadre di scena in Australia che eccezionalmente mette in palio anche dei punti per la classifica mondiale. Diviene quindi già importante la preparazione per essa, che il romano effettua con una esibizione di lusso.

La sfida Cobolli-Rublev è stata la finale di un ATP 500 nella passata stagione, quello di Amburgo, che segnò il punto di non ritorno per l’azzurro, che di li in poi avrebbe letteralmente svoltato fino ad arrivare al quarto di finale di Wimbledon e alla top 20 conseguenziale. Quest’anno è chiamato ad una difficile conferma, con però la consapevolezza di essere un avversario stimato, rispettato e soprattutto temuto da tutti.

Non resta che augurarvi un buon proseguimento con la Diretta LIVE della sfida di World Tennis Continental Cup 2025 tra Flavio COBOLLI e Andrey Rublev. Si parte non prima delle ore 10:00, vi aspettiamo!