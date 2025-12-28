Tour de Ski oggi, Dobbiaco 2025: orari sprint tl, tv, startlist, streaming

Il Tour de Ski 2026 di sci di fondo, gara a tappe valida per la Coppa del Mondo, si aprirà oggi, domenica 28 dicembre 2025, a Dobbiaco, dove si disputerà la sprint in tecnica libera, con le qualificazioni previste alle ore 11.45 e le finali in programma dalle 14.15.

Saranno 19 gli azzurri al via: tra gli uomini Federico Pellegrino, Michael Hellweger, Elia Barp, Davide Graz, Simone Daprà, Paolo Ventura, Martino Carollo, Giacomo Gabrielli, Simone Mocellini e Francesco De Fabiani, mentre tra le donne Caterina Ganz, Nicole Monsorno, Federica Cassol, Nadine Laurent, Iris De Martin Pinter, Anna Comarella, Martina Di Centa, Francesca Franchi e Virginia Cena.

La sprint tl di Dobbiaco del Tour de Ski 2026 non sarà trasmessa in diretta tv, mentre la diretta streaming sarà affidata a discovery+ e DAZN per qualificazioni e finali, Eurosport 1 HD solo per le qualificazioni, Eurosport 2 HD e Rai Play Sport 2 solo per le finali. OA Sport vi assicurerà la Diretta Live testuale di qualificazioni e finali.

CALENDARIO TOUR DE SKI SCI DI FONDO 2026

Domenica 28 dicembre 2025 – Dobbiaco (Italia)

11.45 Qualificazioni sprint tl femminile e maschile

14.15 Finali sprint tl femminile e maschile – Differita tv ore 16.10 su Rai Sport HD

PROGRAMMA TOUR DE SKI SCI DI FONDO 2026: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista, 16.10 differita delle finali su Rai Sport HD.

Diretta streaming: discovery+ e DAZN per qualificazioni e finali, Eurosport 1 HD solo per le qualificazioni, Eurosport 2 HD e Rai Play Sport 2 solo per le finali.

Diretta Live testuale: OA Sport.

