Sci di fondoSci NordicoSport in tvSport Invernali
Tournée 4 Trampolini oggi, Oberstdorf 2025: orario qualificazioni, tv, programma, startlist, streaming
Si comincia: Four Hills Tournament, Tournée dei 4 Trampolini, è il momento della 74a edizione di uno degli eventi più conosciuti e rinomati del panorama sportivo mondiale. Ci sono tutti gli ingredienti affinché questa volta si possa assistere a uno spettacolo incertissimo.
Stefan Kraft, Ryoyu Kobayashi, Philipp Raimund e tanti altri: tutti a caccia di Domen Prevc, con lo sloveno che recita da favorito della vigilia per le sue performance in Coppa del Mondo. Si parte da Oberstdorf, là dove nessuno ha mai trionfato più di tre volte. Tradizionale, ormai, il format: oggi la qualificazione, domani la gara a partire dal KO System. Non ci sono italiani al via, per ragioni che differiscono in relazione ai protagonisti.
La tappa della Tournée dei 4 Trampolini di Oberstdorf prenderà il via oggi. Non c’è diretta tv per la qualificazione, a seguito dei cambiamenti del panorama televisivo; diretta streaming integrale su Eurosport, Discovery+, DAZN. OA Sport offrirà inoltre le Dirette Live testuali dell’intero evento, per non perdersi davvero nulla.
CALENDARIO TOURNÉE 4 TRAMPOLINI 2025-2026 OGGI
TOURNÉE 4 TRAMPOLINI
Oberstdorf
Domenica 28 dicembre 2025
Ore 16:30 Qualificazione
PROGRAMMA TOURNÉE 4 TRAMPOLINI 2025-2026: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING
Diretta tv: non prevista.
Diretta streaming: Eurosport, Discovery+, DAZN
Diretta Live testuale: OA Sport
STARTLIST
1 SCHMID Constantin GER
2 BAYER Ben GER
3 UNGLAUBE Max GER
4 BOYD-CLOWES Mackenzie YC CAN
5 KOBAYASHI Junshiro JPN
6 IPCIOGLU Fatih Arda TUR
7 CHOI Heung Chul KOR
8 PALOSAARI Vilho FIN
9 MARUSIAK Yevhen UKR
10 BELSHAW Erik YC USA
11 PEDERSEN Robin NOR
12 MOGEL Zak SLO
13 VAGUL Kaimar EST
14 BEDIR Muhammed Ali TUR
15 OBERSTEINER Louis FRA
16 NOUSIAINEN Eetu FIN
17 LANGMO Isak Andreas NOR
18 KALINICHENKO Vitaliy UKR
19 KOUDELKA Roman CZE
20 ROTH Luca GER
21 FRANTZ Tate USA
22 URLAUB Andrew USA
23 KESSELI Juri SUI
24 GEIGER Karl GER
25 MIZERNYKH Ilya YC KAZ
26 HAUSWIRTH Sandro SUI
27 AMMANN Simon SUI
28 BICKNER Kevin USA
29 VASSILYEV Danil YC KAZ
30 OBLAK Rok SLO
31 KOT Maciej POL
32 KOBAYASHI Sakutaro JPN
33 ORTNER Maximilian AUT
34 WASEK Pawel POL
35 WELLINGER Andreas GER
36 NAITO Tomofumi JPN
37 AALTO Antti YC FIN
38 AIGRO Artti EST
39 KYTOSAHO Niko FIN
40 COLBY Jason USA
41 ZYLA Piotr POL
42 DESCHWANDEN Gregor SUI
43 STOCH Kamil POL
44 PASCHKE Pius GER
45 GRANERUD Halvor Egner NOR
46 SCHUSTER Jonas AUT
47 LINDVIK Marius NOR
48 FORFANG Johann Andre NOR
49 NAKAMURA Naoki JPN
50 FETTNER Manuel AUT
51 ZAJC Timi SLO
52 SUNDAL Kristoffer Eriksen NOR
53 TOMASIAK Kacper POL
54 ZOGRAFSKI Vladimir YC BUL
55 FOUBERT Valentin FRA
Pausa tecnica
56 EMBACHER Stephan AUT
57 HOERL Jan AUT
58 TSCHOFENIG Daniel AUT
59 KRAFT Stefan AUT
60 HOFFMANN Felix GER
61 NIKAIDO Ren JPN
62 RAIMUND Philipp GER
63 LANISEK Anze SLO
64 KOBAYASHI Ryoyu JPN
65 PREVC Domen SLO