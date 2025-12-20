Altro infortunio per l’Italia dello sci alpino: fuori Giovanni Borsotti, Olimpiadi lontane

Giovanni Borsotti si è fatto durante un allenamento svolto un paio di giorni fa dunque non prenderà parte al gigante dell’Alta Badia, prova valida per la Coppa del Mondo di sci alpino che andrà in scena domenica 21 dicembre (prima manche alle ore 10.00, la seconda alle ore 13.30). Come riporta Sciare, l’azzurro ha purtroppo rimediato la rottura del tendine dell’adduttore e uno strappo addominale, ma si è deciso fin da subito di non sottoporsi a un intervento chirurgico.

Il fresco 35enne (ha spento le candeline un paio di giorni fa), d’accordo con lo staff medico, ha optato per un percorso conservativo, in modo da ridurre i tempi di recupero e provare a rimettere gli sci a metà gennaio, con l’intento di meritarsi la convocazione per le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. Un vero peccato, visto che dovrà rinunciare all’appuntamento casalingo sulla Gran Risa e che sarà costretto a un cammino in salita verso i Giochi.

Nel corso della carriera, Giovanni Borsotti è entrato nella top-10 di una gara di Coppa del Mondo in quattro occasioni, l’ultima il 18 dicembre 2023 proprio in Alta Badia, quando fu nono nel giorno del suo 33mo compleanno. In questa stagione, invece, aveva incominciato con la 24ma piazza a Soelden e aveva poi proseguito con il 29mo posto a Copper Mountain, la 20ma posizione a Beaver Creek e l’uscita nella seconda manche in Val d’Isere.

L’Italia potrà fare affidamento su sei atleti tra le porte larghe sulle nevi di casa: Alex Vinatzer sogna il colpaccio, si attende un guizzo da parte di Luca De Aliprandini e Filippo Della Vite, si presenteranno al cancelletto di partenza anche Stefano Pizzato, Tobias Kastlunger e Simon Talacci.