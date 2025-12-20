Snowboard alpino, sei azzurri superano le qualificazioni nello parallelo di Davos

A Davos, in Svizzera, si tiene il primo slalom parallelo (specialità non olimpica) stagionale valido per la Coppa del Mondo 2025-2026 di snowboard alpino: nelle qualificazioni, dei quindici azzurri al via, approdano agli ottavi di finale in sei, tre uomini ed altrettante donne.

Nelle qualificazioni maschili il miglior tempo assoluto dell’austriaco Arvid Auner, primo in 50.77, davanti all’azzurro Aaron March, secondo a 0.15, ed al bulgaro Tervel Zamfirov, terzo a 0.20. Si qualificano alla fase finale anche Gabriel Messner, sesto a 0.53, e Maurizio Bormolini, 14° a 1.18. Non ce la fanno, invece, Daniele Bagozza, 17° e primo degli esclusi, a 1.45, Roland Fischnaller, 19° a 1.55, Mirko Felicetti, 27° a 2.16, Fabian Lantschner, 28° a 3.17, ed Edwin Coratti, che non completa la prova. Escono nella qualification run, infine, Tommy Rabanser e Marc Hofer, squalificati.

Nelle qualificazioni femminili il miglior crono complessivo è della ceca Zuzana Maderova, prima in 55.13, davanti alla nipponica Tsubaki Miki, seconda a 0.11, mentre si classifica terza l’azzurra Elisa Caffont, che paga 1.18. Approdano agli ottavi anche Lucia Dalmasso, ottava a 1.68, e Jasmin Coratti, 16ma ed ultima delle qualificate, a 3.13. Prima delle escluse, invece, Elisa Fava, 17ma a 3.26, infine Sofia Valle viene esclusa nella qualification run, chiudendo 19ma su pista blu.