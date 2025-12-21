IRROMPE SOFIA! Goggia si sblocca e vince il superG di Val d’Isere davanti a Robinson e Vonn

Si sblocca finalmente lo sci alpino azzurro e lo fa grazie a Sofia Goggia, che trionfa nel superG in Val d’Isere. Prima vittoria stagionale per la bergamasca, la ventisettesima della carriera in Coppa del Mondo e l’ottava nella specialità. In queste ultime settimane Goggia aveva accarezzato il successo, ma alla fine per qualche sbavatura e anche un pizzico di sfortuna (come ieri con una buca nel tracciato) non era mai arrivato. Oggi Sofia non ha sbagliato nulla, costruendosi la vittoria nella parte centrale, dove è riuscita a tenere una velocità elevatissima.

Non è più una sorpresa, ma una grande conferma Alice Robinson. La neozelandese è da considerare ormai una delle migliori in superG ed oggi ha messo un po’ di paura a Goggia, chiudendo alle spalle dell’azzurra di 15 centesimi grazie ad una prima parte di scorrimento fenomenale (oltre 3 decimi meglio di Sofia). Un podio regale completato dal terzo posto di Lindsey Vonn, con l’americana che ha accusato un ritardo di 36 centesimi dalla vetta.

Sfuma il podio, ma è la miglior gara stagionale per Elena Curtoni, che termina al quarto posto a 73 centesimi, perdendo molto nella parte finale del tracciato. Quinta la transalpina Camille Cerutti, che si inserisce col pettorale numero 27 (+0,82), davanti all’austriaca Cornelia Huetter (+0.84), vincitrice ieri in discesa libera, alla slovena Ilka Stuhec (+0.90) ed all’altra austriaca Ariane Raedler (+0.93).

Nono posto a pari merito per la francese Romane Miradoli e per la ceca Ester Ledecka (+0.94). Tredicesima posizione per Roberta Melesi, staccata di poco più di un secondo dalla connazionale (+1.05), mentre Laura Pirovano termina al diciassettesimo posto (+1.22).