A che ora lo sci alpino oggi: startlist discese Val Gardena e Val d’Isère, tv, streaming

La velocità sarà il tema dominante del sabato del grande Circo Bianco. La Coppa del Mondo di sci alpino torna in scena per disputare due discese libere: gli uomini gareggiano nuovamente in Val Gardena, partenza prevista alle 11:45, mentre le donne si misurano in Val d’Isère, l’inizio della gara è previsto alle 10:30.

La Saslong chiude il trittico gardenese con la seconda discesa, gara in cui gli atleti affronteranno il tracciato in versione integrale rispetto a quella sprint di giovedì. Il principale candidato al successo di giornata non può che essere Marco Odermatt. L’elvetico, beffato nel SuperG dal ceco Zabystran, partirà con la voglia di trovare l’immediata rivincita e allungare ulteriormente il vantaggio in classifica generale grazie ad un nuovo successo.

In casa Italia le maggiori speranze di un risultato di prestigio ricadono su Dominik Paris, desideroso certamente di bissare il primo podio stagionale dopo un SuperG in cui non è riuscito ad essere protagonista. Il terzo posto conquistato da Giovanni Franzoni e il quinto ottenuto dall’intramontabile Christof Innerhofer confermano l’eccellente stato di forma di una squadra azzurra in costante crescita.

In Val d’Isère è il momento delle specialiste della velocità e le indicazioni della vigilia sembrano essere più che positive sul fronte italiano. Sofia Goggia ha infatti stabilito il miglior tempo in entrambe le prove cronometrate e punta con decisione, forte ancora di un buon margine di miglioramento, alla conquista del primo successo stagionale. Non le mancherà certamente una agguerrita concorrenza con cui doversi misurare, a partire dall’eterna statunitense Lindsey Vonn e dal giovane talento tedesco Emma Aicher. Da tenere in considerazione per un buon risultato, anche Laura Pirovano ed Elena Curtoni.

Come seguire gli eventi? Rai 2 trasmetterà in diretta la discesa libera femminile di Val d’Isère e la discesa libera maschile di Val Gardena. La trasmissione streaming sarà garantita da RaiPlay, Eurosport 1 HD, Discovery+ e DAZN. OA Sport vi offrirà le DIRETTE LIVE testuali delle gare.

SCI ALPINO OGGI IN TV

Sabato 20 dicembre

Ore 10:30 discesa libera femminile a Val d’Isère (Francia) – Diretta tv su Rai 2

Ore 11:45 discesa libera maschile in Val Gardena– Diretta tv su Rai 2



PROGRAMMA COPPA DEL MONDO SCI ALPINO: COME SEGUIRLA IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Rai 2

Diretta streaming: RaiPlay, Eurosport 1 HD, Discovery+, DAZN

Diretta testuale: OA Sport

STARTLIST DISCESA LIBERA FEMMINILE VAL D’ISERE

1 206668 WEIDLE-WINKELMANN Kira 1996 GER Rossignol

2 565360 STUHEC Ilka 1990 SLO Kaestle

3 197497 MIRADOLI Romane 1994 FRA Dynastar

4 56551 EGGER Magdalena 2001 AUT Head

5 426324 MONSEN Marte 2000 NOR Rossignol

6 516248 FLURY Jasmine 1993 SUI Kaestle

7 155763 LEDECKA Ester 1995 CZE Kaestle

8 537544 VONN Lindsey 1984 USA Head

9 56128 HUETTER Cornelia 1992 AUT Head

10 426257 LIE Kajsa Vickhoff 1998 NOR Head

11 56125 PUCHNER Mirjam 1992 AUT Atomic

12 299624 PIROVANO Laura 1997 ITA Head

13 507168 AICHER Emma 2003 GER Head

14 298323 GOGGIA Sofia 1992 ITA Atomic

15 6535455 JOHNSON Breezy 1996 USA Atomic

16 539536 WILES Jacqueline 1992 USA Rossignol

17 56328 ORTLIEB Nina 1996 AUT Head

18 56256 RAEDLER Ariane 1995 AUT Head

19 299466 DELAGO Nicol 1996 ITA Atomic

20 516766 BLANC Malorie 2004 SUI Atomic

21 6535791 WRIGHT Isabella 1997 USA Atomic

22 516394 SUTER Jasmina 1995 SUI Stoeckli

23 56258 AGER Christina 1995 AUT Atomic

24 516219 MING-NUFER Priska 1992 SUI Kaestle

25 297910 CURTONI Elena 1991 ITA Head

26 299383 MELESI Roberta 1996 ITA Dynastar

27 516611 SCHMITT Janine 2000 SUI Kaestle

28 299630 DELAGO Nadia 1997 ITA Atomic

29 197641 GAUCHE Laura 1995 FRA Head

30 516705 DURRER Delia 2002 SUI Head

31 415232 ROBINSON Alice 2001 NZL Salomon

32 56491 SCHOEPF Emily 2000 AUT Atomic

33 56417 FEST Nadine 1998 AUT Head

34 107613 GRENIER Valerie 1996 CAN Rossignol

35 6536213 CASHMAN Keely 1999 USA Head

36 56519 WECHNER Lena 2000 AUT Head

37 6535807 CUTLER Haley 1997 USA Atomic

38 6296280 THALER Sara 2004 ITA Rossignol

39 715171 MUZAFERIJA Elvedina 1999 BIH Atomic

40 197956 CERUTTI Camille 1998 FRA Atomic

41 6537228 MOLLIN Allison 2004 USA Head

42 198411 MEYER Garance 2004 FRA Dynastar

43 6295356 ALLEMAND Sara 2000 ITA Rossignol

44 516185 HAEHLEN Joana 1992 SUI Atomic

45 185493 POHJOLAINEN Rosa 2003 FIN Atomic

46 25210 MORENO Cande 2000 AND Head

47 6535765 MANGAN Tricia 1997 USA Head

48 108077 GRAY Cassidy 2001 CAN Atomic

49 198191 ABOULY Lois 2001 FRA Salomon

50 465098 CAILL Ania Monica 1995 ROU

STARTLIST DISCESA LIBERA MASCHILE VAL GARDENA

1 6530104 BENNETT Bryce 1992 USA Fischer

2 512124 HINTERMANN Niels 1995 SUI Atomic

3 54371 BABINSKY Stefan 1996 AUT Head

4 990081 CASSE Mattia 1990 ITA Rossignol

5 104531 CRAWFORD James 1997 CAN Head

6 512269 ODERMATT Marco 1997 SUI Stoeckli

7 512471 VON ALLMEN Franjo 2001 SUI Head

8 512038 ROGENTIN Stefan 1994 SUI Fischer

9 561310 HROBAT Miha 1995 SLO Atomic

10 194858 ALLEGRE Nils 1994 FRA Salomon

11 512408 MONNEY Alexis 2000 SUI Stoeckli

12 291459 PARIS Dominik 1989 ITA Nordica

13 6530319 COCHRAN-SIEGLE Ryan 1992 USA Head

14 53980 KRIECHMAYR Vincent 1991 AUT Head

15 511896 MURISIER Justin 1992 SUI Head

16 6291625 SCHIEDER Florian 1995 ITA Atomic

17 53975 HEMETSBERGER Daniel1991 AUT Fischer

18 422139 KILDE Aleksander Aamodt 1992 NOR Atomic

19 104537 ALEXANDER Cameron1997 CAN Rossignol

20 422310 SEJERSTED Adrian Smiseth1994 NOR Atomic

21 512228 KOHLER Marco 1997 SUI Stoeckli

22 6293831 FRANZONI Giovanni Rossignol 2001 ITA

23 194167 MUZATON Maxence 1990 FRA Rossignol

24 512281 ROESTI Lars 1998 SUI Stoeckli

25 6190179 ALPHAND Nils 1996 FRA Head

26 104272 SEGER Brodie 1995 CAN Atomic

27 293006 INNERHOFER Christof 1984 ITA Rossignol

28 51215 BAUMANN Romed 1986 GER Salomon

29 192746 THEAUX Adrien 1984 FRA Salomon

30 180877 LEHTO Elian 2000 FIN Fischer

31 53817 FRANZ Max 1989 AUT Van deer

32 54005 STRIEDINGER Otmar 1991 AUT Salomon

33 561397 NARALOCNIK Nejc 1999 SLO Atomic

34 512549 HILTBRAND Livio 2003 SUI Fischer

35 501987 MONSEN Felix 1994 SWE Atomic

36 151238 ZABYSTRAN Jan 1998 CZE Kaestle

37 194298 GIEZENDANNER Blaise 1991 FRA Atomic

38 930024 MAPLE Wiley 1990 USA Atomic

39 104468 READ Jeffrey 1997 CAN Atomic

40 6293445 ALLIOD Benjamin Jacques 2000 ITA Rossignol

41 203096 VOGT Luis 2002 GER Rossignol

42 202762 JOCHER Simon 1996 GER Head

43 512527 MIGGIANO Alessio 2002 SUI Head

44 561255 CATER Martin 1992 SLO

45 934643 GOLDBERG Jared 1991 USA Rossignol

46 54538 RIESER Stefan 1999 AUT Atomic

47 6531444 ARVIDSSON Erik 1996 USA Head

48 6532123 NEGOMIR Kyle 1998 USA Atomic

49 350095 PFIFFNER Marco 1994 LIE Salomon

50 54438 PLOIER Andreas 1997 AUT Fischer

51 54733 WIESER Vincent 2002 AUT Salomon

52 6191134 GAMEL SEIGNEUR Charles 2002 FRA Rossignol

53 6531520 MORSE Sam 1996 USA Fischer

54 6294638 PERATHONER Max 2003 ITA Salomon

55 110324 von APPEN Henrik 1994 CHI Head

56 6100011 LESSARD Raphael 2001 CAN Head

57 6190176 BAILET Matthieu 1996 FRA Head

58 6190459 ALPHAND Sam 1997 FRA Rossignol

59 203243 ROESLE Felix 2005 GER Rossignol

60 6294207 ABBRUZZESE Marco 2002 ITA Head

61 203125 SCHWARZ Maximilian 2002 GER Head

62 492438 MINTEGUI RIVERA Ander 2003 ESP Head

63 240148 SZOLLOS Barnabas 1998 ISR Kaestle

64 390041 LUIK Juhan 1997 EST Head