Classifica Coppa del Mondo sci alpino femminile 2025-2026: Goggia allunga in superG!
Mikaela Shiffrin si conferma al comando della classifica generale della Coppa del Mondo di sci alpino al termine del secondo superG di Soldeu. La fuoriclasse statunitense svetta con 1.133 punti e vanta 170 lunghezze di vantaggio nei confronti della svizzera Camille Rast (963), mentre la tedesca Emma Aicher è terza con 914. Sofia Goggia è la migliore delle azzurre, quarta con 786 punti, ed è in testa nel superG. Di seguito la classifica generale della Coppa del Mondo di sci alpino femminile.
CLASSIFICA COPPA DEL MONDO SCI ALPINO FEMMINILE 2025-2026
- Mikaela Shiffrin (USA) 1.133
- Camille Rast (Svizzera) 963
- Emma Aicher (Germania) 914
- Sofia Goggia (Italia) 786
- Alice Robinson (Nuova Zelanda) 669
- Paula Moltzan (USA) 614
- Sara Hector (Svezia) 597
- Lindsey Vonn (USA) 590
- Julia Scheib (Austria) 573
- Lara Colturi (Albania) 467
CLASSIFICA DISCESA COPPA DEL MONDO 2025-2026
- Lindsey Vonn (USA) 400
- Emma Aicher (Germania) 306
- Kira Weidle-Winkelmann (Germania) 256
- Sofia Goggia (Italia) 240
- Laura Pirovano (Italia) 236
- Breezy Johnson (USA) 223
- Cornelia Huetter (Austria) 219
- Nina Ortlieb (Austria) 212
- Nicol Delago (Italia) 195
- Kajsa Vickhoff Lie (Norvegia) 177
CLASSIFICA GIGANTE COPPA DEL MONDO 2025-2026
- Scheib Julia (Austria) 560
- Rast Camille (Svizzera) 471
- Hector Sara (Svezia) 429
- Shiffrin Mikaela (Stati Uniti) 353
- Moltzan Paula (Stati Uniti) 312
- Robinson Alice (Nuova Zelanda) 312
- Stjernesund Thea Louise (Norvegia) 224
- Grenier Valerie (Canada) 212
- Ljutic Zrinka (Croazia) 207
- Gasienica-Daniel Maryna (Polonia) 189
- Della Mea Lara (Italia) 186
CLASSIFICA SLALOM COPPA DEL MONDO 2025-2026
- Shiffrin Mikaela (Stati Uniti) 780
- Rast Camille (Svizzera) 492
- Holdener Wendy (Svizzera) 358
- Truppe Katharina (Austria) 341
- Colturi Lara (Albania) 312
- Moltzan Paula (Stati Uniti) 302
- Swenn Larsson Anna (Svezia) 244
- Aicher Emma (Germania) 241
- Duerr Lena (Germania) 230
- Hector Sara (Svezia) 168
CLASSIFICA SUPERG COPPA DEL MONDO 2025-2026
1. Sofia Goggia (Italia) 420
2. Alice Robinson (Nuova Zelanda) 336
3. Emmma Aicher (Germania) 304
4. Ester Ledecka (Cechia) 220
5. Romane Miradoli (Francia) 210
6. Kajsa Vikchoff Lie (Norvegia) 209
7. Malorie Blanc (Svizzera) 193
8. Lindsey Vinn (USA) 190
9. Kira Weidle-Winkelmann (Germania) 165
10. Cornelia Huetter (Austria) 163