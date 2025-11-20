Sport in tv oggi (giovedì 20 novembre): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

Oggi, giovedì 20 novembre, ci sarà tanto sport da seguire in tv ed in streaming: in programma il tennis con gli ultimi quarti di finale di Coppa Davis, il calcio con la Champions League femminile ed il sorteggio dei play-off dei Mondiali 2026, e tanto altro ancora.

Negli ottavi di finale dei Mondiali di beach volley, in corso ad Adelaide, in Australia, l’ultima coppia italiana ancora in corsa nel tabellone femminile, composta da Valentina Gottardi e Reka Orsi Toth, sfiderà alle ore 6.30 italiane le tedesche Bock/Lippmann: le vincitrici affronteranno domani alle 5.00 nei quarti le brasiliane Thamela/Victoria.

Si completano a Bologna i quarti di finale della Coppa Davis 2025 di tennis: nella parte bassa del tabellone si sfideranno da un lato a partire dalle ore 10.00 Spagna e Cechia, e dall’altro non prima delle ore 17.00 Argentina e Germania. Le due vincenti si affronteranno in semifinale sabato 22 novembre a partire dalle ore 12.00.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Giovedì 20 novembre

6.30 Beach volley, ottavi femminili: Gottardi/Orsi Toth-Bock/Lippmann – VBTV

10.00 Tennis, Coppa Davis: quarti di finale, Spagna-Cechia – SuperTennis HD, SuperTenniX

13.00 Calcio, Sorteggio play-off Mondiali – Rai Sport HD, Sky Sport 24, Rai Play, Sky Go, NOW, skysport.it, sportmediaset.it, FIFA+

14.00 Calcio femminile, amichevole: Italia U16-Germania U16 – Vivo Azzurro TV

Non prima delle 17.00 Tennis, Coppa Davis: quarti di finale, Argentina-Germania – SuperTennis HD, SuperTenniX

18.30 Basket, Eurolega: Efes-Barcellona – Sky Sport Arena, Sky Go, NOW

18.45 Calcio femminile, Champions League: Twente-Atletico Madrid – Disney+

19.00 Pallanuoto, Euro Cup: Savona-Spandau 04 Berlino – European Aquatics TV

20.00 Pallanuoto, Euro Cup: Barcellona-Trieste – European Aquatics TV

20.30 Basket, Eurolega: Olimpia Milano-Hapoel Tel Aviv – Sky Sport Uno, Sky Sport Basket, Sky Go, NOW

21.00 Calcio femminile, Champions League: Leuven-Roma – Disney+

21.00 Calcio femminile, Champions League: Chelsea-Barcellona – Disney+

21.00 Calcio femminile, Champions League: PSG-Bayern – Disney+