LIVE Spagna-Cechia, Coppa Davis 2025 in DIRETTA: gli iberici confidano in Granollers nel doppio decisivo

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale del doppio del quarto di finale di Coppa Davis tra Spagna e Cechia. Il doppio decisivo si disputerà soltanto in caso di 1-1 dopo i due singolari. Sfida che decreterà la semifinalista che affronterà sabato una tra Argentina e Germania. I capitani David Ferrer e Tomas Berdych sceglieranno la formazione alle 9.00, ma ricordiamo che potranno cambiare i doppisti fino a poco dopo l’esito del secondo singolare.

In casa iberica la certezza è costituita dall’esperto Marcel Granollers, ma le incognite sono costituite dal suo partner. Sulla carta Ferrer dovrebbe optare per Pedro Martinez, ma non è da escludere che il capitano spagnolo possa preferire anche uno dei due singolaristi tra Jaume Munar e Pablo Carreno Busta. L’impressione è che l’evoluzione del tie potrebbe pesare sulle scelte dell’ex top ten e Davis Man iberico.

Per quel che riguarda la Cechia la situazione è alquanto simile. Sicuro del posto Tomas Machac, abile doppista, ma Berdych avrà da sciogliere il nodo sul partner del numero 32 ATP. Si candida Adam Pavlasek, con sullo sfondo le opzioni rappresentate da Jiri Lehecka e Jakub Mensik. Difficile ipotizzare l’impiego di Vit Kopriva. Anche in questo caso l’evoluzione del quarto di finale potrebbe incidere sulle decisioni del capitano ceco.

Il doppio decisivo di Spagna-Cechia sarà il terzo match dalle 10.00 e si giocherà soltanto in caso di 1-1 dopo i due singolari. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE scritta punto a punto dell’incontro. Buon divertimento e buon tennis a tutti!