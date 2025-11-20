LIVE Zverev-Cerundolo, Germania-Argentina Coppa Davis in DIRETTA: precedenti sfavorevoli per il tedesco

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE di un attesissimo secondo singolare del tie tra GERMANIA e ARGENTINA che vede di fronte Alexander ZVEREV e Francisco CERUNDOLO in una partita che promette di essere lunghissima e combattutissima!

Attenzione, la Germania si gioca la sopravvivenza. Se nel primo singolare non dovessero ribaltare il pronostico, Zverev avrebbe tutta la pressione dalla sua parte del campo. I precedenti recitano infatti un sonoro 3-1 in favore dell’argentino Francisco Cerundolo, gran giocatore anche indoor e che ha battuto il tedesco a Madrid 2025. Se la Germania si trovasse 0-1, diverrebbe tutt’altro che scontata la vittoria, annunciata alla vigilia, dei teutonici.

Nella parte bassa di tabellone militano anche Spagna e Cechia, ricordando che solo una sfiderà la vincitrice della parte alta, rimasta sguarnita di ogni tipo di spauracchio per gli azzurri di Volandri, che sono stra-favoriti per disputare l’ultimo atto domenica. Tornando a Germania e Argentina, il doppio vedrebbe poi i tedeschi stra-favoriti, quindi i tedeschi devono provare l’impresa del 2-0 dopo i due singolari, che appare difficile ma non impossibile, specie se la versione di Zverev ricalcherà quella delle ATP Finals.

Non resta che augurarvi un buon proseguimento con la DIRETTA LIVE di un attesissimo secondo singolare del tie tra GERMANIA e ARGENTINA che vede di fronte Alexander ZVEREV e Francisco CERUNDOLO. Si parte dopo il primo singolare dalle 10, vi aspettiamo!