LIVE Olimpia Milano-Hapoel Tel Aviv, Eurolega basket 2026 in DIRETTA: al Forum arriva la capolista

Buonasera, e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Olimpia Milano-Hapoel Tel Aviv, match valevole per la dodicesima giornata dell’Eurolega 2025-2026. Al Forum arriva la capolista.

Dopo la straordinaria impresa in totale emergenza contro l’Olympiacos, l’Olimpia Milano vuole vivere un’altra grande notte in Eurolega. Al Forum infatti arriva l’Hapoel Tel Avi, squadra che insieme alla Stella Rossa di Belgrado ha il miglior record della competizione con otto vittorie e tre sconfitte.

Milano è reduce da un momento decisamente positivo in campo europeo, visto che sono arrivate quattro vittorie consecutive con Paris, Efes, Asvel e poi proprio l’Olympiacos. Quello di stasera con l’Hapoel è un ulteriore test per la squadra di Messina, che dovrà ancora fare a meno di Josh Nebo e Lorenzo Brown, ma che potrebbe ritrovare Leandro Bolmaro e Zach LeDay.

L’Hapoel è al suo primo anno in Eurolega, ma si è presentata subito con un budget decisamente importante e che ha portato gli arrivi di Vasilje Micic, Elijah Bryant e Antonio Blakeney, che stanno viaggiando tutti ad oltre quattordici punti di media in questa Eurolega.

La palla a due di Olimpia Milano-Hapoel Tel Aviv, match valevole per la dodicesima giornata dell'Eurolega 2025-2026, è in programma alle ore 20.30. Buon divertimento con la DIRETTA LIVE di OA Sport!