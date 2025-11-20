Oud-Heverlee Leuven-Roma oggi in tv, Champions League calcio femminile: orario, programma, streaming

Tecnicamente, è quasi un dentro o fuori. Oggi, giovedì 20 novembre, alle ore 21:00 si gioca presso lo stadio Den Dreef di Leuvin (Belgio) Oud-Heverlee Leuven-Roma, quarto incontro valido per il girone unico della UEFA Women’s Champions League 2025-2026 di calcio femminile.

Inutile dire che sarà un match a dir poco fondamentale per la squadra di Luca Rossettini, ancora a secco nella competizione europea dopo aver perso rispettivamente contro Real Madrid (6-2), Barcellona (0-4) e Valerenga (0-1); filotto di sconfitte che hanno relegato le giallorosse in fondo alla classifica in compagnia di PSG e St. Polten, uniche altre due formazioni ferme a zero punti.

Decisamente migliore il cammino della compagine belga che, nella sfida inaugurale, ha pareggiato per 2-2 contro il Paris FC, per poi imporsi nel vìs-a-vìs contro il Twente (2-1) ed arrendersi solo al cospetto delle blaugrana (3-0). Le capitoline, totalmente spalle al muro, dovranno quindi affrontare il match come se fosse una finale. Solo in questo modo potranno finalmente sbloccare un percorso oltremodo ingolfato. Attenzione però alle assenze, considerati i forfait di Emilie Haavi, Winonah Heatley e Samanth van Diemen.

La partita tra Oud-Heverlee Leuven e Roma, valida per la quarta giornata della Champions League di calcio femminile, andrà in scena nel tardo pomeriggio di oggi (ore 21:00) allo Stadio Den Dreef di Leuvin. Ci sarà la copertura esclusiva streaming offerta da Disney+. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale del match.

Giovedì 20 novembre

Ore 21:00 Oud-Heverlee Leuven-Roma allo Stadio Den Dreef di Leuven – Diretta streaming su Disney+.

Diretta tv: non prevista

Diretta streaming: Disney+

Diretta testuale: OA Sport