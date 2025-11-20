Dove vedere in tv Argentina-Germania oggi, Coppa Davis 2025: orario, programma, streaming

Il confronto tra Argentina e Germania conclude il programma dei quarti della Final Eight di Coppa Davis 2025, manifestazione che si sta svolgendo alla SuperTennis Arena di Bologna. La vincente del confronto designerà il nome della quarta semifinalista e affronterà sabato la vincitrice del confronto che aprirà la giornata tra Spagna e Cechia.

Il leader designato della formazione tedesca sarà Alexander Zverev, animato dalla voglia di chiudere nel migliore dei modi una stagione contraddittoria trascinando i suoi a quella vittoria del titolo che manca dal 1993. Al suo fianco uno tra Struff e Hanfmann, mentre in doppio la coppia Krawietz-Puetz rappresenta la certezza del capitano Kohlmann.

I sudamericani, avanti 7-3 nel bilancio dei confronti diretti, si affidano a Francisco Cerundolo come primo singolarista. Al suo fianco il capitano Javier Frana deve scegliere uno tra Tomas Martin Etcheverry e Francisco Comesana. In doppio sembra invece molto probabile l’utilizzo del tandem Zeballos-Molteni.

Il confronto tra Argentina e Germania di Coppa Davis si giocherà giovedì 20 novembre dalle ore 17:00. Sarà possibile seguirlo in diretta tv gratis e in chiaro su SuperTennis e in diretta streaming su SuperTenniX e sul sito di SuperTennis. OA Sport offrirà inoltre la Diretta Live testuale, per non perdersi davvero nulla.

ARGENTINA-GERMANIA COPPA DAVIS 2025

Giovedì 20 novembre

Argentina-Germania

Ore 17:00 Primo singolare

A seguire Secondo singolare

(Ev.) A seguire Doppio

PROGRAMMA ARGENTINA-GERMANIA: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: SuperTennis

Diretta streaming: SuperTenniX e sito di SuperTennis

Diretta Live testuale: OA Sport