LIVE Germania-Argentina, Coppa Davis 2025 in DIRETTA: chi gioca nel primo singolare?

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del primo singolare della sfida di quarti di finale di Final-8 di Coppa Davis 2025 che vede di fronte GERMANIA e ARGENTINA a Bologna Fiere.

Tutt’altro che scontato non solo il secondo singolare, che vede di fronte i numeri due delle rispettive Nazionali, ma anche tutto il tie tra tedeschi e argentini. La condizione di Zverev, se fosse quella delle Finals, non dà garanzie di alcun tipo e il secondo singolarista teutonico non garantisce la vittoria sicura contro il n.2 albiceleste. L’esordio alle 17 vedrà di fronte i numeri due, come di consueto, e i capitani dovranno risolvere un rebus ciascuno:

L’Argentina si trova di fronte ad un bivio: Tomas Martin Etcheverry o Francisco Comesana? La Germania invece deve scegliere se schierare Jan Lennard Struff o Daniel Altmaier. Insomma, nessuno dei due tedeschi si porta la vittoria da casa, e nel secondo singolare, quello dei numeri uno, si sfideranno Zverev e Cerundolo: ed i precedenti recitano 3-1 per l’argentino! Vedremo!

Non resta che augurarvi un buon proseguimento con laDIRETTA LIVE del primo singolare della sfida di quarti di finale di Final-8 di Coppa Davis 2025 che vede di fronte GERMANIA e ARGENTINA a Bologna! Si gioca dalle ore 17, vi aspettiamo!