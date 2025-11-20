LIVE Oud-Heverlee Leuven-Roma, Champions League calcio femminile in DIRETTA: le giallorosse sono già spalle al muro

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Oud-Heverlee Leuven-Roma, Champions League calcio femminile 2025 in DIRETTA, le giallorosse possono solo vincere.

Il Leuven arriva a questa partita con un entusiasmo molto alto: dopo aver vinto il titolo iridato nella Super League belga nella annata 2024-25, il suo primo titolo nazionale, la rosa belga ha compiuto anche il salto nell’Europa che conta.

In Champions League, la fase a campionato si mostra per la squadra belga come una vetrina molto importante e un banco di prova in ogni partita: fino al giorno della sfida, il Leuven ha 4 punti in tre match e occupa la nona posizione che attualmente la vede all’interno della zona playoff per arrivare direttamente agli ottavi.

La Roma femminile, al contrario, giunge alla sfida in una posizione più complicata: in questo gruppo unico ha finora raccolto 0 punti in tre match ed attualmente fuori da ogni discorso qualificazione. Ha tre match compreso questo con la rosa belga per incrementare il bottino, quel tanto che basta, per puntare il minimo obiettivo, ossia i playoff. Quindi, le giocatrici di mister Rossettini dovranno essere ciniche, compatte per tentare di sfruttare le molte occasioni che le si presenteranno per pungere la modesta difesa avversaria.

Probabili formazioni

Leuven (4-3-3): Seynhaeve; Nagy, Veefkind, Mertens, Everaerts; Kuijpers, Blesmans, Bosteels; Reynders, Pusztai, Dekker; Ct. van den Abbeel

Roma (4-3-3): Baldi; Thogersen, Valdezate, Oladipo, Di Guglielmo; Dragoni, Kuhl, Pandini; Pilgrim, Viens, Babajide; Ct. Rossettini

Calcio d'inizio alle ore 21.00.