Dove vedere in tv Gottardi/Orsi Toth-Bock/Lippmann, Mondiali beach volley 2025: orario, programma, streaming

Valentina Gottardi e Reka Orsi Toth torneranno in campo nella mattinata italiana di giovedì 20 novembre contro le tedesche Linda Bock e Louisa Lippmann negli ottavi di finale dei Campionati Mondiali 2025 di beach volley. La coppia azzurra non vuole fermarsi e mette nel mirino i quarti della rassegna iridata in corso di svolgimento sulla sabbia australiana di Adelaide.

Gottardi e Orsi Toth avevano superato la fase a gironi da prime classificate del gruppo I con un bilancio di due vittorie ed una sola sconfitta al tie-break contro le neozelandesi Polley/MacDonald, per poi superare ai sedicesimi la quotata formazione teutonica composta da Svenja Müller e Cinja Tillmann in due set con il punteggio conclusivo di 21-12 25-23.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Gottardi/Orsi Toth-Bock/Lippmann, match valevole come ottavo di finale dei Mondiali di beach volley. L’incontro verrà trasmesso integralmente in diretta streaming su VBTV (per gli abbonati) ed in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO GOTTARDI/ORSI TOTH-BOCK/LIPPMANN MONDIALI BEACH VOLLEY

Giovedì 20 novembre

Ore 6.30 Gottardi/Orsi Toth vs Bock/Lippmann (ottavi di finale)

PROGRAMMA GOTTARDI/ORSI TOTH-BOCK/LIPPMANN MONDIALI BEACH VOLLEY: COME SEGUIRLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: VBTV.

Diretta testuale: OA Sport