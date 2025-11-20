Dove vedere Olimpia Milano-Hapoel Tel Aviv in tv, Eurolega basket 2026 oggi: orario, programma, streaming

Impegno casalingo in Eurolega per l’Olimpia Milano, che oggi giovedì 20 novembre ospita all’Unipol Forum di Assago – con inizio del match previsto alle ore 20:30 – gli israeliani dell’Hapoel Tel Aviv per la dodicesima giornata della regular season 2025-2026.

I meneghini sono in striscia positiva da ben quattro partite, con l’ultimo ko che risale addirittura al 28 ottobre (74-72 contro il Barcellona) seguito dai successi casalinghi contro Paris Basketball (86-77), ASVEL Villeurbanne (80-72) e Olympiacos (88-87) oltre al blitz esterno contro l’Efes Istanbul (93-97 d2Ts) che hanno riportato l’Olimpia in settima posizione con 6-5 di record grazie ai punti pesanti di Armoni Brooks e Quinn Ellis.

L’Hapoel Tel Aviv è un po’ la sorpresa di quest’avvio di Eurolega, con la squadra israeliana che si trova attualmente in vetta alla graduatoria con 8-3 di bilancio al pari della Stella Rossa Belgrado. Siede sulla panchina un coach esperto come il greco Dimitris Itoudis, che ha a disposizione un roster pieno di giocatori di esperienza come Vasilije Micic (ex Efes Istanbul e Charlotte Hornets in NBA) ed Elijah Bryant.

Palla a due che verrà alzata questa sera all’Unipol Forum di Assago (Milano) alle ore 20:30. Diretta TV disponibile su Sky Sport Uno (canale 201), con la diretta streaming garantita da SkyGO e Now TV. Ci sarà anche OA Sport con la diretta Live testuale, per non farvi perdere davvero nulla di questo grande match di Eurolega.

CALENDARIO EUROLEGA BASKET 2026 OGGI

Giovedì 20 novembre

Ore 20:30 EA7 Emporio Armani Milano-Hapoel Tel Aviv – Diretta TV su Sky Sport Uno (Canale 201)

PROGRAMMA OLIMPIA MILANO-HAPOEL TEL AVIV EUROLEGA BASKET 2026 OGGI: DOVE SEGUIRLA IN TV E STREAMING

Diretta TV: Sky Sport Uno (Canale 201)

Diretta streaming: SkyGO, Now TV

Diretta Live testuale: OA Sport