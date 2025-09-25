Sport in tv oggi (giovedì 25 settembre): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming

Oggi giovedì 25 settembre ci aspetta una giornata ricca di sport. Grande attesa per il ritorno in campo di Jannik Sinner, che farà il proprio esordio al torneo ATP 500 di Pechino contro il croato Marin Cilic. Da non perdere gli ultimi due quarti di finale dei Mondiali di volley maschile e la giornata di finale ai Mondiali di canottaggio.

Ai Mondiali di ciclismo si disputerà la prova in linea per le under 23 femminili. Incominciano gli Europei di flag football, nuova disciplina olimpica in cui l’Italia spera di essere protagonista. Si assegnano le medaglie ai Mondiali di arrampicata sportiva con una giornata dedicata allo speed, mentre l’Italia scenderà in campo per incrociare la Germania nei quarti di finale degli Europei di baseball.

Piatto sfizioso per gli appassionati di calcio tra Europa League con Bologna e Roma, i sedicesimi di finale della Coppa Italia e la Serie C. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi sportivi in programma oggi giovedì 25 settembre, il relativo palinsesto tv e streaming.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Giovedì 25 settembre

02.00 ARRAMPICATA SPORTIVA (Mondiali) – Speed maschile, qualificazioni (non è prevista diretta tv/streaming)

04.00 CANOTTAGGIO – Mondiali: batterie, semifinali e finali (diretta tv su RaiSportHD dalle ore 08.05, quando inizieranno le finali A; diretta streaming su Rai Play dalle ore 08.05; diretta streaming integrale su World Rowing)

04.00 TENNIS – ATP 500 Tokyo, primo turno (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis, Sky Sport Max, Sky Sport Plus, in alternanza con gli altri tornei della settimana; diretta streaming su Sky Go, NOW, Tennis Tv). Darderi-Nishioka (ore 04.00)

05.00 TENNIS – ATP 500 Pechino, primo turno (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis, Sky Sport Max, Sky Sport Plus, in alternanza con gli altri tornei della settimana; diretta streaming su Sky Go, NOW, Tennis Tv). Sinner-Cilic (quarto match dalle ore 05.00 e non prima delle ore 13.00)

05.00 TENNIS – WTA 1000 Pechino, primo turno (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis, Sky Sport Max, Sky Sport Plus, in alternanza con gli altri tornei della settimana; diretta tv su Supertennis; diretta streaming su Sky Go, NOW, supertennis.tv, SuperTenniX)

09.30 VOLLEY (Mondiali, quarti di finale) – Cechia-Iran (diretta streaming su VBTV, DAZN)

11.30 NUOTO PARALIMPICO – Mondiali, quinta giornata: finali (diretta streaming su Rai Play Sport 1)

11.45 FLAG FOOTBALL (Europei femminili) – Italia-Danimarca (diretta streaming su IFAF Tv)

13.00 FLAG FOOTBALL (Europei maschili) – Italia-Portogallo (diretta streaming su IFAF Tv)

13.00 ARRAMPICATA SPORTIVA (Mondiali) – Speed maschile, tabellone finale (diretta streaming su Eurosport 2, Discovery+, DAZN)

13.05 CICLISMO (Mondiali) – Gara in linea under 23 donne (diretta tv su RaiSportHD; diretta streaming su Rai Play, Eurosport 1, Discovery+, DAZN)

14.00 VOLLEY (Mondiali, quarti di finale) – USA-Bulgaria (diretta streaming su VBTV, DAZN)

14.00 EQUITAZIONE – Nations Cup di completo a Ligneres (diretta streaming su FEI Tv)

14.00 BASEBALL (Europei, quarti di finale) – Israele-Cechia (diretta streaming su baseballeurope.tv)

15.00 BASEBALL (Europei, quarti di finale) – Italia-Germania (diretta streaming su baseballeurope.tv)

15.30 FLAG FOOTBALL (Europei femminili) – Italia-Irlanda (diretta streaming su IFAF Tv)

15.30 FLAG FOOTBALL (Europei maschili) – Italia-Ucraina (diretta streaming su IFAF Tv)

16.45 FLAG FOOTBALL (Europei maschili) – Italia-Norvegia (diretta streaming su IFAF Tv)

18.00 BASEBALL (Europei, quarti di finale) – Spagna-Gran Bretagna (diretta streaming su baseballeurope.tv)

18.30 CALCIO (Serie C) – Arzignano-Alcione Milano (diretta tv su Sky Sport Max, Sky Sport 257; diretta streaming su Sky Go, NOW)

18.30 CALCIO (Serie C) – Cittadella-Lumezzane (diretta tv su Sky Sport Calcio, Sky Sport 256; diretta streaming su Sky Go, NOW)

18.30 CALCIO (Serie C) – Giana Erminio-Virtus Verona (diretta tv su Sky Sport Mix, Sky Sport 258; diretta streaming su Sky Go, NOW)

18.30 CALCIO (Serie C) – Pro Patria-Albinoleffe (diretta tv su Sky Sport 253; diretta streaming su Sky Go, NOW)

18.30 CALCIO (Serie C) – Renate-Ospitaletto (diretta tv su Sky Sport 254; diretta streaming su Sky Go, NOW)

18.30 CALCIO (Serie C) – Trento-Pergolettese (diretta tv su Sky Sport 255; diretta streaming su Sky Go, NOW)

18.30 CALCIO (Coppa Italia, sedicesimi di finale) – Genoa-Empoli (diretta tv su Italia 1; diretta streaming su Mediaset Infinity)

18.45 CALCIO (Europa League) – G.A. Eagles-FCSB (diretta tv su Sky Sport Arena, Sky Sport 252; diretta streaming su Sky Go, NOW)

18.45 CALCIO (Europa League) – Lilla-Brann (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport 251; diretta streaming su Sky Go, NOW)

19.30 CALCIO (Liga spagnola) – Osasuna-Elche (diretta streaming su DAZN)

19.30 BASEBALL (Europei, quarti di finale) – Croazia-Paesi Bassi (diretta streaming su baseballeurope.tv)

20.00 CALCIO (Saudi Pro League araba) – Al Hilal-Al Okhdood (diretta streaming su Como Tv)

20.45 CALCIO (Serie C) – Brescia-Novara (diretta tv su Sky Sport Max, Sky Sport 257; diretta streaming su Sky Go, NOW)

20.45 CALCIO (Serie C) – Dolomiti Bellunesi-Vicenza (diretta tv su Sky Sport Mix, Sky Sport 258; diretta streaming su Sky Go, NOW)

20.45 CALCIO (Serie C) – Inter U23-Triestina (diretta tv su Sky Sport Calcio, Sky Sport 256; diretta streaming su Sky Go, NOW)

20.45 CALCIO (Serie C) – Pro Vercelli-Lecco (diretta tv su Sky Sport 259; diretta streaming su Sky Go, NOW)

21.00 CALCIO (Europa League) – Aston Villa-Bologna (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport 252; diretta streaming su Sky Go, NOW)

21.00 CALCIO (Europa League) – Salisburgo-Porto (diretta tv su Sky Sport 253; diretta streaming su Sky Go, NOW)

21.00 CALCIO (Europa League) – Stoccarda-Celta Vigo (diretta tv su Sky Sport 254; diretta streaming su Sky Go, NOW)

21.00 CALCIO (Europa League) – Utrecht-Lione (diretta tv su Sky Sport 255; diretta streaming su Sky Go, NOW)

21.00 CALCIO (Europa League) – Young Boys-Panathinaikos, Ferencvaros-Plzen, Glasgow Rangers-Genk (in formato diretta gol su Sky Sport Arena, Sky Sport 251, Sky Go e NOW, in alternanza con le altre partite della serata)

21.00 CALCIO (Coppa Italia, sedicesimi di finale) – Torino-Pisa (diretta tv su Italia 1; diretta streaming su Mediaset Infinity)

21.30 CALCIO (Liga spagnola) – Oviedo-Barcellona (diretta streaming su DAZN)

LA DIRETTA LIVE DEI MONDIALI DI CANOTTAGGIO DALLE 8.00