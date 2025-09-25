LIVE Italia-Germania, Europei baseball 2025 in DIRETTA: azzurri di nuovo in campo per i quarti

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale del match di quarti di finale degli Europei di baseball 2025 tra Italia e Germania. A Rotterdam (Olanda) la compagine guidata da Francisco Cervelli cerca il pass per le semifinali dopo aver sofferto poco meno di 24 ore fa contro i cugini d’Oltralpe della Francia. Teutonici giunti nella fase ad eliminazione diretta del torneo grazie alla vittoria del girone A che gli ha concesso il bye agli ottavi.

Azzurri che dovranno alzare i ritmi tanto al lancio quanto in battuta per avere la meglio dei tedeschi. Coach Cervelli sta cercando ancora la quadra ruotando i pitcher sin dal girone eliminatorio. Nonostante qualche intoppo iniziale contro la Francia non sono mancate le valide, ma i vari Morresi, Mineo, Martini, Gonzalez, Lasaracina e Guevara dovranno colpire ancor più forte al cospetto dei vincitori del gruppo A.

Germania che, come detto, è stata esentata dal disputare gli ottavi dopo aver vinto il raggruppamento delle big. Al roboante 8-1 sulla Repubblica Ceca ha fatto seguito il sofferto 4-3 ai danni della Svezia prima i subire l’ininfluente sconfitta contro la Spagna. Squadra solida quella guidata da coach Speer, con i pitcher Koch ed Harrison abili nel limitare i battitori avversari. Servirà la miglior Italia della manifestazione.

La sfida di quarti di finale degli Europei di baseball 2025 tra Italia e Germania inizierà alle 15.00.