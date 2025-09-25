LIVE Cechia-Iran, Mondiali volley 2025 in DIRETTA: occasione della vita per entrambe, chi andrà in semifinale?

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del terzo quarto di finale del Campionato Mondiale di volley maschile di Filippine 2025: di fronte a Manila Iran e Cechia. La vincente di questa sfida affronterà la vincente di Usa-Bulgaria in semifinale. Il Mondiale di volley nelle Filippine continua a riservare colpi di scena e l’ultima giornata dei quarti di finale porta con sé due sfide dal sapore molto diverso. Sul taraflex di Pasay City si parte con Iran–Cechia, incontro tra due autentiche rivelazioni del torneo, per poi lasciare spazio a USA–Bulgaria, un confronto che profuma di grande classico e che potrebbe diventare il trampolino di lancio verso la corsa alle medaglie.

La prima sfida è quella che forse più di tutte racconta la magia di questo Mondiale. L’Iran allenato da Roberto Piazza è arrivato tra le prime otto con un percorso da montagne russe, fatto di rimonte e di nervi saldi. Nel girone decisivo ha ribaltato le Filippine recuperando due set di svantaggio e imponendosi al tie-break, poi negli ottavi ha firmato un altro 3-2 memorabile contro la Serbia, confermando di essere squadra viva e determinata. I volti di questo successo sono quelli dell’opposto Amirhossein Hajipour e dello schiacciatore Poriya Bagherzadeh, spesso protagonisti oltre quota venti punti, ma anche del giovane palleggiatore Javad Karimi, che ha saputo orchestrare con freddezza l’attacco nei momenti caldi. Al centro, Mehdi Jelveh ha garantito solidità a muro e incisività in fast, trasformandosi in un fattore chiave. L’Iran non è solo talento, ma anche resilienza e capacità di reagire sotto pressione, qualità che lo rendono un avversario temibile per chiunque.

Dall’altra parte della rete ci sarà una Cechia che sta vivendo il suo miglior Mondiale da quando gareggia con questa denominazione. La squadra di Jiri Novak ha sorpreso per organizzazione e concretezza, mostrando una pallavolo lineare ma estremamente efficace. L’opposto Indra si è confermato il principale terminale offensivo, mentre schiacciatori come Galabov e Vasina hanno garantito continuità e punti pesanti nelle fasi delicate dei match. In seconda linea, il libero Monik ha dato equilibrio e sicurezza, trasformando la difesa ceca in un baluardo difficile da superare. La qualificazione ai quarti, ottenuta con autorità grazie al 3-0 sulla Tunisia, è già un traguardo storico, ma l’ambizione è quella di replicare, almeno in parte, i fasti della vecchia Cecoslovacchia, due volte campione mondiale negli anni ’50 e ’60. Iran e Cechia condividono la stessa condizione mentale: hanno già superato le aspettative e possono giocare senza nulla da perdere. È proprio questa libertà che rende l’incrocio così affascinante, perché la sensazione è che entrambe abbiano ancora margini per stupire.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE el terzo quarto di finale del Campionato Mondiale di volley maschile di Filippine 2025: di fronte a Manila Iran e Cechia, cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla, si parte alle ore 9.30!