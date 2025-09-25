LIVE Canottaggio, Mondiali 2025 in DIRETTA: 4 di coppia all’attacco, Meriano-Codato ci provano per la medaglia

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale della quarta giornata dei Mondiali 2025 di canottaggio. A Shanghai (Cina) si assegnano le prime medaglie della rassegna iridata con l’Italia che può subito sbloccarsi nel medagliere. Due le carte iniziali per la spedizione azzurra, che ci proverà con il quattro di coppia maschile e con il doppio femminile. Saranno sei le finalissime in programma nella sessione pomeridiana della manifestazione cinese.

Si partirà poco dopo le 8.00 italiane con la finale del doppio pesi leggeri femminile seguita da quella maschile. Le prime emozioni azzurre ci saranno alle 8.30 con l’ultimo atto del due senza femminile in cui Laura Meriano ed Alice Codato proveranno ad irrompere nella lotta al podio partendo in acqua 2 opposte alle imbarcazioni di Gran Bretagna, Francia, Romania, USA e Serbia.

Il gran finale di giornata sarà dedicato ai quattro di coppia. Italia presente con l’equipaggio maschile composto da Luca Chiumento, Luca Rambaldi, Andrea Panizza e Giacomo Gentili. Azzurri in acqua 3 che fronteggeranno Germania, Polonia, Gran Bretagna, USA ed Ucraina. Anche in questo caso le porte del podio sembrano aperte, ma servirà una gara perfetta sin dalla partenza.

La sessione dedicata alle finali dei Mondiali di canottaggio 2025 inizierà alle 8.05. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE scritta minuto per minuto dell’evento. Buon divertimento e forza azzurri!