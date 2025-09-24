LIVE Sinner-Cilic, ATP Pechino 2025 in DIRETTA: inizia una nuova rincorsa al n.1

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buonasera amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dell’incontro tra Jannik Sinner e Marin Cilic, partita valevole per il primo turno dell’ATP 500 di Pechino 2025. Il fuoriclasse azzurro fa il suo ritorno in campo dopo la sconfitta in finale agli US Open per mano di Carlos Alcaraz, che è valsa allo spagnolo il sorpasso in classifica ed il numero 1 del mondo.

Da Pechino inizierà il rush finale di questa stagione con Sinner che proverà a ritornare in vetta al ranking mondiale. Nella capitale cinese l’azzurro andrà a caccia del titolo, sfuggito solamente per un soffio dodici mesi fa. L’italiano avrà tanti punti da difendere sul cemento indoor, ragion per cui sarà importante concretizzare ogni occasione utile per conquistare punti e provare a muovere la classifica.

Dall’altra parte della rete ci sarà un campione Slam: Marin Cilic. Il trentaseienne croato è sul viale del tramonto ma nella partita secca rimane sempre un avversario da non sottovalutare. Il classe 1988 prova a tornare alla vittoria dopo quasi tre mesi dall’ultima volta.

Dopo gli ottavi di finale ottenuti a Wimbledon, dov’è stato sconfitto da Flavio Cobolli, Cilic è stato eliminato all’esordio sia agli US Open, per mano di Alexander Bublik, che ad Hangzhou, sconfitto da Nishesh Basavareddy. Nel mezzo ci sono state due sconfitte nel tie di Coppa Davis contro la Francia per mano di Arthur Rinderknech e Corentin Moutet.

Tra i due giocatori c’è un solo precedente, risalente al 2021 quando Sinner si impose in rimonta (3-6, 7-6, 6-3) in Coppa Davis. L’incontro è il quinto in programma sul campo centrale a partire dalle 5.00, orario italiano, ma non comincerà prima delle 13.00. Qui su OA Sport vi offriremo la DIRETTA LIVE testuale di Sinner-Cilic con aggiornamenti punto dopo punto per non perdere alcuna emozione. Buon divertimento!