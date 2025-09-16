CanottaggioSport in tv
Calendario Mondiali canottaggio 2025: programma, orari, tv, streaming
Il momento più importante della stagione per il canottaggio ed il paracanottaggio arriverà con i Mondiali 2025, in programma a Shanghai, in Cina, da domenica 21 a domenica 28 settembre: in palio le medaglie nelle 12 specialità olimpiche, nelle 5 paralimpiche, ed in 6 non olimpiche.
L’Italia sarà al via con 15 equipaggi iscritti sulle 23 specialità in programma: la diretta tv delle Finali A sarà affidata a Rai Sport HD, mentre la diretta streaming sarà fruibile su worldrowing.com e, per le Finali A, su Rai Play, infine OA Sport vi assicurerà la diretta live testuale dell’intero evento.
CALENDARIO MONDIALI CANOTTAGGIO 2025
Domenica 21 settembre
04.00 Batterie canottaggio
Lunedì 22 settembre
04.00 Batterie canottaggio e paracanottaggio
08.00 Batterie canottaggio e paracanottaggio
Martedì 23 settembre
04.00 Batterie canottaggio e paracanottaggio
Mercoledì 24 settembre
04.00 Quarti di finale canottaggio
Giovedì 25 settembre
04.00 Semifinali canottaggio e paracanottaggio
Venerdì 26 settembre
06.00 Semifinali canottaggio e paracanottaggio
08.00 Finali A specialità non olimpiche e non paralimpiche
Sabato 27 settembre
08.00 Finali A specialità olimpiche e paralimpiche
Domenica 28 settembre
08.00 Finali A specialità olimpiche e paralimpiche
PROGRAMMA MONDIALI CANOTTAGGIO 2025: COME VEDERLI IN TV E STREAMING
Diretta tv: per le Finali A su Rai Sport HD.
Diretta streaming: su worldrowing.com, per le Finali A su Rai Play.
Diretta Live testuale: su OA Sport.