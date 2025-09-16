Seguici su
Calendario Mondiali canottaggio 2025: programma, orari, tv, streaming

Il momento più importante della stagione per il canottaggio ed il paracanottaggio arriverà con i Mondiali 2025, in programma a Shanghai, in Cina, da domenica 21 a domenica 28 settembre: in palio le medaglie nelle 12 specialità olimpiche, nelle 5 paralimpiche, ed in 6 non olimpiche.

L’Italia sarà al via con 15 equipaggi iscritti sulle 23 specialità in programma: la diretta tv delle Finali A sarà affidata a Rai Sport HD, mentre la diretta streaming sarà fruibile su worldrowing.com e, per le Finali A, su Rai Play, infine OA Sport vi assicurerà la diretta live testuale dell’intero evento.

CALENDARIO MONDIALI CANOTTAGGIO 2025

Domenica 21 settembre
04.00 Batterie canottaggio

Lunedì 22 settembre
04.00 Batterie canottaggio e paracanottaggio
08.00 Batterie canottaggio e paracanottaggio

Martedì 23 settembre
04.00 Batterie canottaggio e paracanottaggio

Mercoledì 24 settembre
04.00 Quarti di finale canottaggio

Giovedì 25 settembre
04.00 Semifinali canottaggio e paracanottaggio

Venerdì 26 settembre
06.00 Semifinali canottaggio e paracanottaggio
08.00 Finali A specialità non olimpiche e non paralimpiche

Sabato 27 settembre
08.00 Finali A specialità olimpiche e paralimpiche

Domenica 28 settembre
08.00 Finali A specialità olimpiche e paralimpiche

PROGRAMMA MONDIALI CANOTTAGGIO 2025: COME VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: per le Finali A su Rai Sport HD.

Diretta streaming: su worldrowing.com, per le Finali A su Rai Play.

Diretta Live testuale: su OA Sport.

