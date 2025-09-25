LIVE Ciclismo femminile, Mondiali U23 2025 in DIRETTA: l’Italia punta su Eleonora Ciabocco

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE dei Mondiali di ciclismo 2025, Kigali (Ruanda) si prepara ad ospitare la quinta giornata della rassegna iridata. Terminate le gare cronometriche, il programma si sposta sulle prove in linea. Quest’oggi assisteremo alla corsa dedicata alle atlete Under 23, la nazionale italiana si affida alla classe 2004 Eleonora Ciabocco.

Il percorso odierno prevede 119.3 km da percorrere, partenza e arrivo fissati a Kigali. Trattasi di un circuito cittadino da ripetere per ben otto volte, comprendente due asperità piuttosto ravvicinate. Fisionomia ondulata, dopo 7 km le corridore si imbatteranno nella Côte de Kigali Golf (0.8 km al 8.1%), salita che precede di poche miglia il pavé di Kimihurura (1.3 km al 6.3%) e l’omonima ascesa successiva. La seconda e ultima Côte accompagnerà le partecipanti sino al traguardo finale.

La suddetta gara giunge alla sua quarta edizione, l’albo d’oro non vede podi dal colore azzurro. Ci proverà Eleonora Ciabocco, unica partente in casa Italia. La ventunenne di Macerata ha accumulato ottimi risultati nel 2025, spicca il terzo posto ai Campionati italiani e il diciassettesimo alla Vuelta España.

La Gran Bretagna parte con il favore dei pronostici, schierando Cat Ferguson, giovanissima (2006) ma già autrice di grandi risultati, come l’oro tra le juniores agli scorsi Mondiali elvetici. In seconda fila corridore quali Julie Bego (Francia) e Paula Blasi (Spagna), occhio anche a Viktoria Chladonova che può sorprendere per la bandiera slovacca.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE scritta della corsa in linea donne U23, prova valida per i Mondiali di Ciclismo 2025. La partenza è prevista per le 13:08, vi aspettiamo numerosi!