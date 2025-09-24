Sinner-Cilic, ATP Pechino 2025: orario, programma partite precedenti, tv, streaming

Domani, giovedì 25 settembre, Jannik Sinner farà il suo esordio nell’ATP500 di Pechino. Sul cemento cinese l’azzurro giocherà il primo turno contro il croato Marin Cilic. Una prima uscita accompagnata da non poca curiosità, visto quanto è accaduto nell’ultimo match disputato dall’altoatesino. Il riferimento è alla finale degli US Open 2025 persa contro lo spagnolo Carlos Alcaraz.

In conseguenza di questo ko, Sinner ha voluto lavorare negli ultimi allenamenti su maggiori variazioni nel proprio tennis. Lo scopo è diventare un po’ più imprevedibile nello sviluppo del suo gioco, senza però perdere le sue caratteristiche di eccezionale giocatore da fondo, in grado di dare velocità assai sostenute alla pallina.

La sfida contro l’esperto Cilic, vincitore dello Slam a New York del 2014, può rappresentare un test. Jannik non avrà grandissimi riferimenti dal momento che c’è un solo precedente col croato, piuttosto datato. Si pensa alla sfida di Coppa Davis tra Italia e Croazia a Torino del 2021, quando il pusterese si impose in rimonta col punteggio di 3-6 7-6 (4) 6-3.

La partita tra Jannik Sinner e Marin Cilic, valida per il primo turno dell’ATP500 di Pechino (Cina), andrà in scena domani (giovedì 25 settembre) non prima delle 13.00 italiane (le 19.00 cinesi). Si parla dell’ultima sfida sul Centrale. La copertura televisiva sarà garantita da canali Sky Sport, ovvero Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (203); in streaming su SkyGo, NOW e su Tennis Tv. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale del match.

SINNER-CILIC ATP PECHINO 2025

Giovedì 25 settembre

Capital Group Diamond – Inizio alle ore 5.00 italiane

A. Muller vs K. Khachanov

A seguire

M. Uchijima vs L. Zhu

A seguire

D. Vekic vs C. Bucsa

A seguire, ma non prima delle 13.00

Jannik Sinner vs Marin Cilic

PROGRAMMA SINNER-CILIC ATP PECHINO 2025: COME SEGUIRLA IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (203)

Diretta streaming: SkyGo, NOW, Tennis TV.

Diretta Live testuale: OA Sport.