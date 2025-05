Sport in tv oggi (giovedì 1° maggio): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

Giovedì 1° maggio ci sarà tanto sport da seguire in tv ed in streaming: in programma il tennis con i tornei ATP e WTA di Madrid, il ciclismo con il Giro di Turchia, il Giro di Romandia e la Classica di Francoforte, il curling con i Mondiali di doppio misto, e tanto altro ancora.

Saranno due gli azzurri impegnati nei quarti di finale del tabellone di singolare maschile del torneo ATP Masters 1000 di Madrid: Matteo Arnaldi sfiderà il britannico Jack Draper, numero 5 del seeding, mentre la testa di serie numero 10, Lorenzo Musetti, se la vedrà con il lucky loser canadese Gabriel Diallo.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Giovedì 1° maggio

09.35 Ciclismo, Giro di Turchia: quinta tappa – 11.30 Eurosport 2 HD, discovery+, Sky Go, NOW, DAZN

11.30 Hockey ghiaccio, Mondiali I Divisione Gruppo A: Italia-Gran Bretagna – Rai Sport HD, Rai Play

12.15 Ciclismo, Classica di Francoforte – 12.00 discovery+

13.00 Tennis, ATP Masters 1000 Madrid: quarti singolare e doppio (3° match alle 13.00 Arnaldi-Draper, 3° match dalle 13.00 non prima delle 20.00 Musetti-Diallo) – Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno (fino alle 19.00), Sky Go, NOW (a rotazione con il torneo femminile), Tennis TV

13.40 Ciclismo, Giro di Romandia: seconda tappa – 15.30 Eurosport 2 HD, discovery+, Sky Go, NOW, DAZN

15.00 Curling, Mondiali doppio misto: Giappone-USA, Cechia-Nuova Zelanda, Norvegia-Estonia, Spagna-Australia, Turchia-Svizzera – The Curling Channel

16.00 Tennis, WTA 1000 Madrid: semifinali singolare – Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno (fino alle 19.00), Sky Go, NOW (a rotazione con il torneo maschile), SuperTennis HD, SuperTenniX

18.15 Volley, SuperLega: Civitanova-Trento – Rai Sport HD, Rai Play, DAZN, VBTV

19.00 Curling, Mondiali doppio misto: Italia-Paesi Bassi, Finlandia-Svezia, Cina-Danimarca, Corea del Sud-Germania, Scozia-Canada – The Curling Channel

21.00 Calcio, Conference League: Betis-Fiorentina – TV8 HD, Sky Sport Uno, Sky Sport 252, tv8.it, Sky Go, NOW

21.00 Calcio, Europa League: Athletic Bilbao-Manchester United – Sky Sport Calcio, Sky Sport 253, Sky Go, NOW

21.00 Calcio, Europa League: Tottenham-Bodo/Glimt – Sky Sport 4K, Sky Sport 254, Sky Go, NOW

21.00 Calcio, Conference League: Djurgarden-Chelsea – Sky Sport 255, Sky Go, NOW

23.00 Curling, Mondiali doppio misto: Cechia-Estonia, Norvegia-Turchia, Australia-Nuova Zelanda, Svizzera-Giappone, USA-Spagna – The Curling Channel