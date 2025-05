LIVE Classica di Francoforte 2025 in DIRETTA: presenti Covi e Bagioli

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live testuale della Classica di Francoforte, corsa giunta alla 62° edizione.

Ultima classica primaverile prima dei Grandi Giri, la Classica di Francoforte odierna prenderà il via da Eschborn, e si concluderà a Francoforte dopo 198.7 km. Saranno cinque le ascese da percorrere quest’oggi, Feldberg la prima al km 41.3 (11 km al 4.9%). Dopo un tratto irregolare, ci si proietterà verso il Mammolshain (2.4 km al 7.4%), il quale sarà affrontato due volte nella prima parte di gara, una al km 87 e una al km 101.7. 10 km più tardi toccherà di nuovo al Feldberg (7.8 km al 6%), stavolta dal secondo versante. Successivamente, 50 km verranno percorsi in settori frastagliati, fino ad arrivare al terzo passaggio sul Mammolshain (km 164, 2.4 km al 7.4%), che sarà anche l’ultimo scoglio di giornata. Lo scollinamento dell’ultima asperità introdurrà al tratto pianeggiante che si dirama sino al traguardo finale di Francoforte.

Non mancano i corridori d’alto calibro, data la presenza del belga Jasper Philipsen (Alpecin – Deceuninck), dello svizzero Marc Hirschi (Tudor Pro Cycling Team) o del neo quinto classificato alla Liegi-Bastogne-Liegi Thibau Nys (Lidl – Trek). Corsa aperta a vari scenari, anche diversi azzurri in lizza per i piazzamenti che contano. Simone Velasco (XDS Astana Team) ed Andrea Bagioli (Lidl – Trek) per confermare il buon momento di forma dopo il rispettivo quarto e sesto posto alla Liegi, Alessandro Covi torna invece a gareggiare in una corsa di un giorno dopo la Milano-Torino del 19 marzo.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE testuale della Classica di Francoforte 2025, con aggiornamenti costanti minuto per minuto. L’appuntamento è per le 12:00, orario d’inizio della classica. Vi aspettiamo!